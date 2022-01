¡Bienvenido 2022! Belinda, Danna Paola, Eiza González y más famosos reciben el Año Nuevo

Christian Nodal, Belinda, Danna Paola, Eiza González, Maluma y más famosos compartieron para sus fanáticos imágenes, palabras y buenos deseos en la llegada del Año Nuevo 2022. Cantantes, actores, artistas llenaron las redes sociales de agradecimiento por el inicio de un nuevo ciclo tanto en lo personal como en lo laboral, incluso algunos trabajando durante la llegada del Año Nuevo.

Pese a que el Año Nuevo 2022 arrancó en medio de una cuarta ola de Covid-19 por la nueva variante Ómicron, los famosos compartieron mensajes positivos y de ánimo. Como Marc Anthony, Eva Longoria, Alessandra Rosaldo y Salma Hayek.

Para despedir el año 2021, la cantante estadounidense Miley Cyrus ofreció un con cierto con Pete Davison para NBC, pero cuando cantaba "Party in the USA" se le rompió el top, por lo que ella de manera rápida se dio vuelta para solucionar el problema y poco después reapareció con un saco rojo.

Danna Paola

La cantante Danna Paola compartió a través de sus historias su cena navideña en compañía con su familia, con una decoración llena de luces y flores blancas, cantó delante de sus seres queridos para recibir el año.

"Que paz se siente llegar a este día, dejar el drama y ver todo tu camino recorrido, mirarte frente al espejo y decir “ YOU FUCKIN MAKE IT GIRL” vamos una vez más, a recorrer una nueva aventura, sin miedo, con nueva música, nuevos comienzos y sobretodo NUEVA ENERGÍA. ✨ abramos el alma, la mente y el corazón y manifestemos todo lo que deseamos, tenemos el poder de lograr lo que queramos, and I’M READY!!! YESSSS!!", escribió en una publicación de Instagram.

Así lució Danna Paola en Año Nuevo 2022 | Instagram Danna Paola



Christian Nodal y Belinda

La pareja Christian Nodal y Belinda se reunieron con la familia del cantante en Cartagena, Colombia, donde gracias a las historias de Instagram de la hermana de Nodal, Amely, vimos a Belinda en el karaoke rapeando, con una mesa muy elegante.

Belinda cantó durante Año Nuevo 2022 | Instagram @amely.nodal

Eiza González

La actriz Eiza González lució un espectacular vestido durante la celebración de Año Nuevo 2022 y compartió una fotografía junto a un mensaje para su seguidores "Feliz año nuevo !!!!! Feliz año nuevo desde el cielo. Estoy increíblemente agradecida por un año más en este hermoso planeta. Deseándoles toda la salud amor y corazones llenos este 2022".

Así lució Eiza González en Año Nuevo | Instagram: Eiza González

Maluma

El cantante Maluma sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía en sus redes sociales en la que no aparece en un escenario festivo por la llegada del Año Nuevo 2022, ya que en ella aparece en una toalla y escribió "Feliz B-Año 2022 voy por vos!".

Imagen de Maluma para celebrar Año Nuevo | Instagram Maluma

Shakira y Piqué

Shakira y Piqué derrocharon amor en la publicación para celebrar el Año Nuevo 2022, compartieron dos fotografías dándose besos "¡Silbemos nuestro camino hacia 2022! … Y los últimos besitos del 2021!", escribió la cantante en una publicación en su cuenta de Instagram.

Shakira compartió románticas fotos con Piqué en Año Nuevo | Instagram: Shakira

Santa Fe Klan

El artista mexicano Santa Fe Klan celebró el Año Nuevo 2022 junto a su novia, Maya Nazor, en un restaurante a lo grande, rodeados de luces, gorritos festivos y un especial brindis.

Familia Rubín Legarreta

Andrea Legarreta y Erik Rubín y sus bellas hijas, Mía y Nina, se fueron a la playa para dar la bienvenida al 2022. Todos vestidos de blanco y con sonrisas de oreja a oreja, la conductora mandó sus buenos deseos a los seguidores "¡Que su 2022 sea mejor de lo que lo han soñado! ¡Bendiciones para todos!".