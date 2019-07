Big Hit anuncia el final de la gira de BTS y el ARMY entristece

Ya el "More detes to come" no se encuentra en la página de BigHit.



Esto de verdad es algo que duele porque me aferre con todo mi corazón a que vendrían a Latam o España.



"THE FINAL", la verdad duele bastante.



BTS #방탄소년단 #LOVE_YOURSELF #SPEAK_YOURSELF @BTS_twt pic.twitter.com/iWb6YX5di8