Big Hit anuncia supuesto nuevo tour de BTS para abril de 2020

El ARMY ha recibido una fabuloso noticia: ¡BTS iniciará al parcer su nueva gira mundial en abril de 2020? En redes sociales el fandom, especialmente el latinoaméricano, han expresado su emoción ante dicho anuncio, esperando más información a la brevedad posible por parte de la agencia surcoreana Big Hit Entertainment, el HOME de Bangtan.

En la cuenta oficial de Twitter de Big Hit, se publicó un alucinante poster teaser de lo que sería el nuevo tour de BTS. La imagen muestra los reflejos de los siete integrantes de BTS con un fondo morado y el texto "TOUR" (gira). Asimismo la agencia que lanzó y representa a Bangtan escribió en su tuit:

Abril de 2020. Estén atentos.

En redes sociales el ARMY ha deducido que se trata de una nueva gira mundial; otros fans aseguran que en realidad se trata de una nueva película de los Idols. El tour vendría de la mano con su nueva producción discográfica "Map of the Soul: Shadow". Hasta el momento se desconocen mayores detalles al respecto.

El ARMY mexicano tiene todas sus esperanzas en lo más alto; con la apertura de la BTS Pop-Up: House of BTS en la Ciudad de México, el fandom está convencido de que Big Hit esta "preparando el terreno" para un futuro concierto de BTS en nuestro país.

Por otra parte, la gira mundial "Love Yourself" que inició en agosto de 2018, y que posteriormente tendría la extensión "Love Yourself: Speak Yourself", atrajo a una audiencia total de más de dos millones en 62 espectáculos en 23 ciudades, según informes proporcionados por Big Hit Entertainment.

El HOME de BTS informó que registró ingresos récord de más de 200 mil millones de wones (171 millones de dólares) en la primera mitad de 2019, y con solo un puñado de otros artistas en sus libros, es probable que BTS haya generado la gran mayoría.

Así ha reaccionado el ARMY ante el anuncio de la supuesta nueva gira de BTS: