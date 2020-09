Billie Eilish, Post Malone y Lil Nas X figuran entre nominados a los Billboard Music Awards 2020

Estados Unidos. Billie Eilish, Post Malone y Lil Nas X son algunas estrellas musicales que figuran entre los nominados a los Billboard Music Awards 2020, los cuales se transmitirán desde Los Ángeles, California, Estados Unidos el próximo 14 de octubre.

Muchos eventos se han cancelado debido a la pandemia del coronavirus Covid-19, pero otros se están haciendo de manera virtual, como fue el caso de los pasados Emmy 2020 y sucederá también con los Billboard Music Awars 2020. Kelly Clarkson será la conductora oficial en el evento que ha hecho historia ya.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, el evento ya fue grabado en el Dolby Theatre de Los Ángeles,debido a la pandemia y por tiempos de los mismos artistas nominados y se confirma que la ceremonia se transmitirá el 14 de octubre de 2020.

Taylor Swift. Foto Instagram

Los Billboard Music Awards consideran dentro de su lista de nominados a artistas que hayan lanzado música entre el 23 de marzo de 2019 y el 14 de marzo de 2020, y trasciende que no formaron parte de la nominación y premiados artistas que han dado a conocer su música en los últimos meses, cosa que a muchos les molestó.

Te puede interesar: Cristian Castro, envuelto en la nostalgia da su primer concierto en pandemia

Este año, Post Malone sorprende con 16 nominaciones gracias al éxito obtenido por su último disco, Hollywood’s Bleeding; Lil Nas X es el segundo artista con más nominaciones y pretende 13 galardones, gracias en gran parte a su éxito Old Town Road; Billy Eilish y Khalid, por su parte, tienen 12 nominaciones cada uno.

Las nominaciones principales son las siguientes:

Top Artist

Billie Eilish

Jonas Brothers

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

Top Billboard 200 Album

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish)

thank u, next (Ariana Grande)

Free Spirit (Khalid)

Hollywood's Bleeding (Post Malone)

Lover (Taylor Swift)

Top New Artist

DaBaby

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Roddy Ricch

Top Female Artist

Billie Eilish

Ariana Grande

Halsey

Lizzo

Taylor Swift

Ariana Grande AP

Top Male Artist

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Ed Sheeran

Top Duo/Group

BTS

Jan and Shay

Jonas Brothers

Maroon 5

Panic at the Disco

Top Hot 100 Song

Lewis Capaldi, “Someone You Loved”

Billie Eilish, “bad guy"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”Lizzo, “Truth Hurts”

Shawn Mendes & Camila Cabello, “Señorita”

Billboard Chart Achievement Award

Mariah Carey

Luke Combs

Lil Nas X

Harry Styles

Top Billboard 200 Artist

Drake

Billie Eilish

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

Top Hot 100 Artist

DaBaby

Billie Eilish

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Top Streaming Songs Artist

DaBaby

Billie Eilish

Lil Nas X

Post Malone

Travis Scott

Top Song Sales Chart

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Post Malone

Taylor Swift

Top Radio Songs Artist

Jonas Brothers

Khalid

Lizzo

Shawn Mendes

Post Malone

Top Social Artist

BTS

Billie Eilish

EXO

GOT7

Ariana Grande

Top Latin Artist

Anuel AA

Bad Bunny

J BALVIN

Ozuna

Romeo Santos

Avicii Foto de AP

Top Dance/Electronic Artist

Avicii

The Chainsmokers

DJ Snake

ILLENIUM

Marshmello

Top Soundtrack

Aladdin

Descendants 3

Frozen II

K-12 (Melanie Martinez)

The Dirt (Motley Crue)

Top Latin Album

Oasis, J BALVIN and Bad Bunny

Gangalee, Farruko

11:11, MALUMA

Utopia, Romeo Santos

Sueños, Sech

Top Latin Song

Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna, J BALVIN, “China”

Bad Bunny & Tainy, “Callaita”

Daddy Yankee ft. Snow, “Con Calma”

Jhay Cortez, J BALVIN, Bad Bunny, “No Me Conoce”

Sech ft. Darell, Nicky Jam, Ozuna, Anuel AA, “Otro Trago"

Puedes leer: Mark Hamill y Patrick Stewart tienen polémico e inolvidable encuentro gracias a Uber Eats