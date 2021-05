Billie Eilish a sus fans al revelar abuso sexual: "no importa quién eres, cuál es tu vida"

La cantautora estadounidense Billie Eilish reveló en una entrevista para la revista British Vogue, haber sido víctima de abuso sexual cuando era más joven; asimismo comentó que su abusador no era una persona que forma parte de la industria musical.

La intérprete de 19 años de edad y ganadora del Grammy, manifestó que no solía entender por qué importaba la edad, "y por supuesto, te sientes así cuando eres joven, porque es lo 'más viejo' que has estado". Mencionó que la gente olvida "que puedes crecer" y darte cuenta "de toda la mierda jodida en la que estabas cuando eras más joven".

Hace unos días Billie Eilish lanzó su nueva canción "Your power" que forma parte de su nuevo álbum de estudio "Happier Than Ever"; en la entrevista con British Vogue señaló que este tema musical es una carta abierta a las personas que se aprovechan de los demás, en su mayoría hombres.

"Realmente no trata de una persona, podrías pensar, 'es porque ella está en la industria de la música', no amigo, está en todas partes (el abuso sexual)".

Billie Eilish mencionó que no conoce a una mujer que no haya tenido una "experiencia extraña o una experiencia realmente mala, y los hombres también, de los niños pequeños se aprovechan constantemente".

No importa quién eres, cuál es tu vida, tu situación, de quién te rodeas, qué tan fuerte eres, qué tan inteligente eres, siempre pueden aprovecharse de ti.

La cantante de aclamados éxitos internacionales como "Bad guy", resaltó que el hecho de que siempre pueden aprovecharte de ti, es un gran problema, pues aquellas niñas que tenían mucha confianza y voluntad, pueden encontrarse en situaciones en las que dicen: "'Dios mío, ¿soy la víctima aquí?' Es tan vergonzoso, humillante y desmoralizante estar en esa posición, pensar que sabes tanto y luego te das cuenta de que te están abusando en ese momento".