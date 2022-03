Durante la edición 94 de los premios Oscars, Billie Eilish acaparó el escenario junto a su hermano Finneas O'Connell para interpretar el tema 'No time to die' para la película "Sin tiempo para morir", canción que se llevó la estatuilla a Mejor canción original.

Para sumarle atención a su look para los premios Oscars , Ellish utilizó unas botas de plataformas firmadas por Demonia, con un estilo rudo que también está en tendencia actualmente y lo seguirá durante 2022.

Billie Eilish arrasa en los premios Oscars con nuevo look

La cantante estadounidense lo volvió a hacer y en esta ocasión se apareció con un nuevo look, dejando de lado su aclamado rubio para probar un cabello completamente negro, a juego con el atuendo que decidió utilizar.

Gilberto Coronel Periodista Web

