Billie Eilish casi va a terapia por su obsesión con Justin Bieber, confiesa su madre

No es un secreto que la famosa cantante Billie Eilish era una férrea fan de Justin Bieber durante su pubertad, sin embargo, fue tal el nivel de obsesión que al parecer tenía con el canadiense que sus padres consideraron llevarla a terapia.

Así lo afirmó su madre, Maggie, durante el más reciente episodio del programa de podcast "Me & Dad Radio", donde dio a conocer que ella y su esposo llegaron a tener discusiones con la joven cantante por su devoción a Bieber.

Su madre detalló que tanto ella como su esposo estuvieron preocupados por el intenso amor que profesaba a Justin Bieber su hija, quien tenía su habitación repleta de fotos del cantante.

A Eilish le gustaba especialmente la canción "As Long as You Love Me", la cual repetía sin cesar en casa.

Recuerdo muy bien este video y a ella emocionada porque salía Justin. ¡Solo lloraba y lloraba!", dijo su madre.

Durante su pubertad, Billie Eilish tenía su habitación repleta de póstes de Justin Bieber. Foto: Especial

La intérprete de "Bad Guy" interrumpió inmediatamente la declaración de su madre al considerarla vergonzosa. Pero cuando Maggie confesó que consideraron seriamente llevarla a terapia por su obsesión co Bieber, Billie Eilish respondió respondió: "¿Lo hicieron? Uh, eso es vergonzoso".

Aunque la madre de la estrella de 18 años añadió que en ese entonces ella también era fan de Marina and the Diamons, reconoció que esa afición no alcanzaba los niveles que tenía hacia Justin.

Recordemos que el año pasado Billie Eilish relató en entrevista con James Corden para su programa "The Late Show" cómo fue el momento en que conoció a Bieber durante el festival Coachella de 2018.

Durante todo el fin de semana de Coachella solo podía pensar: 'No me sorprendan con Justin Bieber', no puedo manejarlo, no puedo... tengo que hacer un show mientras Justin Bieber está cerca". Y fuimos a ver a Ariana Grande y ahí estaba de pie... lo vi, conozco su comportamiento corporal, sé cómo se pone sus pantalones", detalló.

Añadió que en esa ocasión el cantante canadiense ni siquiera se le acercó. "Sólo se aró como a un metro lejos de mí, totalmente quieto", dijo.

Con el tiempo ambos llegaron a volverse amigos, al punto de que colaboraron juntos en un remix de "Bad Guy" para el cual Justin Bieber prestó su voz.

