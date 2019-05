Billie Eilish causa furor con su traje de las Chicas Super Poderosas

Billie Eilish causó furor en su Instagram al compartir una foto luciendo un traje con las "Chicas Superpoderosas" (The Powerpuff Girls), lentes a la última moda, enormes tenis y uñas larguísimas.

La cantate estadounidense Billie Eilish se ha convertido en la sensación entre chicos y grandes llegando al punto de la obsesión y lo viral. Ahora cautivo con su oufit donde aparecen Bombón, Burbuja y Bellota.

Cabe señalar que ella saltó a la fama en el 2016 con su álbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Ahora se ha dado a conocer en todo el mundo y es famosa por sus extraños videos bizarros y canciones con ritmos de hip-hop, rock y blues.

Además es una fashionista debido a que siempre comparte con sus más de 22 millones de seguidores sus excentricos atuendos, dejando en claro que se puede llegar a ser un ícono de la moda con un look atrevido, mezclando lo gótico y lo urbano.

En esta ocasión sorprendió con un atuendo nada más y nada menos que con estampados de "The Powerpuff Girls", la famosa caricatura de tres niñas heroínas con la que crecimos en nuestra infancia.

"¡Billie nos tiene en shock a todos con esas uñas! Hazlo mami"; "El mejor outfit del mundo, está es mi foto favorita ahora", entre otros comentarios.

Y no es la única vez que la cantante presume este tipo de atuendos inusuales y llamativos.

Suele vestirse con enormes pantalones coloridos, cruces con diamantes, botas, paños en la cabeza, todo de reconocidas marcas.

Sin faltar su cabello de colores y hasta animales venenosos como arañas. El mundo ama a Billie Eilish.