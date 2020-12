Billie Eilish comparte foto de bebé y sus seguidores enloquecen de ternura

La cantante Billie Eilish, interprete de grandes éxitos como "Theregore I Am", y "No Time To Die", entro otros, es considerada actualmente una de las estrellas más populares en la industria musical, y es por esto que sus millones de fans enloquecieron al ver la imagen que compartió por medio de redes sociales, en donde vemos a una pequeña y tierna Billie Eilish.

En la fotografía, la pequeña Billie Eilish aparece portando un encantador traje navideño con los tradicionales colores rojo y blanco. En la parte inferior del camisón, están colocados pequeños adornos temáticos: un pinito con luces y obsequios, mientras que la parte inferior del pantalón tiene acabado de cuadros. Se le ve en una especie de bosque cubierto de hojas otoñales, por lo que sus diminutos pies de niña no se alcanzan a percibir con claridad.

Junto a la imagen la joven cantante escribió: "The holiday edition" A radio show + playlist on @applemusic Listen this Friday at 12 pm PT". / "Edición navideña" Un programa de radio + lista de reproducción en @applemusic Escucha este viernes a las 12 pm PT ".

Cabe señalar que recientemente, la cantante Billie Eilish, tuvo una entrevista en la popular revista estadounidense Vanity Fair, en donde reveló que tiene 16 canciones nuevas listas para deleitar a sus fans con su delicada voz.

Por otra parte, comentó que su hermano Finneas y ella han estado trabajando juntos en estas nuevas composiciones. "Creo que he mejorado defendiendo mis opiniones. Finneas y yo componemos muy rápido, realmente disfruto mucho más y siento que soy bastante buena. Ahora mismo tengo como 16 canciones en las que hemos estado trabajando y las amo a todas. Me temo que de no haber sido por este año, mi hermano y yo no creo que hubiéramos hecho todo lo que hemos creado".

A pesar de las buenas noticas, recordemos que este 2020 le trajo algunas tristezas a la cantautora originaria de Los Ángeles, California, al informar a sus seguidores a través de redes sociales que su "Where do we go? world tour", había sido cancelado. (Con el corazón destrozado Billie Eilish anuncia la cancelación de su tour a causa del Covid-19).

"Hola chicos, desearía haberlos visto en la gira de este año. He echado de menos actuar para ustedes y estar en el escenario tanto que ni siquiera puedo decirles cuanto. Hemos probado tantos escenarios diferentes como ha sido posible para programar de nuevo el tour, pero ninguno es posible y, aunque sé que muchos de ustedes quieren conservar sus boletos y pases vip, lo mejor que podemos hacer por todos es regresar el dinero de sus entradas tan pronto como podamos. Estén atentos al correo electrónico para obtener más información de este proceso y cuando estemos listos y sea seguro, le avisaremos cuando todos podrán comprar de nuevo las entradas para el próximo tour. Los quiero mucho, manténgase seguros, beban mucha agua, usen cubreboca", compartió la cantante. (¿Cuándo lanzará la cantante Billie Eilish su nuevo álbum de estudio?).