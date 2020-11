Estados Unidos.- Una vez más la cantante estadounidense Billie Eilish ha probado que ella, a diferencia de muchas otras cantantes, no necesita acudir a cargados maquillajes ni extravagantes atuendos reveladores para lucir de lo más hermosa, pues sólo basta con una mirada para enamorar a todos y robarse la atención en las redes sociales.

La intérprete de 'Therefore I am' acudió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una colección de fotografías en donde la vemos en lo más alto del mundo, pues parece que se encuentra en algún tipo de rascacielos, haciendo una postal increíble en la que sólo voltea hacia a la cámara y deja a todos helados con tremenda belleza al natural.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La estrella se deja ver vistiendo un suéter en color gris para este invierno, resaltando su mirada y el color de sus ojos con el fondo azul del cielo y con su ya emblemático color de cabello; la raíz en color verde neón y el resto en café oscuro, logrando juntar más de doce millones de reacciones por parte de sus fanáticos.

Billie Eilish con mirada de ángel se roba la atención de todos. Foto: Instagram

¿Cómo es físicamente Billie Eilish? La bellísima Billie Eilish, nacida un 18 de diciembre de 2001 como Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, es de nacionalidad estadounidense, su signo zodiacal es sagitario, su fortuna está valorada en cinco millones de dólares, su altura es de 1.64 centímetros, su peso 49 kilogramos, de tez blanca, ojos azules y cabello rubio.

Es una cantante y compositora que ha sido considerada como una de las nuevas promesas del pop debido al tremendo éxito que ha logrado desde que comenzó en el mundo del espectáculo, siendo actualmente una de las cantantes juveniles más famosas de todo el mundo, quien ha sido duramente criticada por su forma de vestir y jamás sonreír en sus fotografías.

Así de hermosa es Billie Eilish. Foto: Instagram

La música fluye por sus venas, ella comentó en una ocasión que creció escuchando géneros musicales como rock y pop alternativo, siendo los artistas que más le gustan: Green day, My chemical romance, The Strokes, Red hot chilli peppers, Tyler the creator, Marina and the diamonds y Lana del Rey.

Su gran alcance en Estados Unidos lo tuvo gracias a su sencillo debut titulado 'Ocean eyes'. Además de ella, su hermano es otro gran talento de familia, ya que Finneas O'Connell, es un productor musical muy talentoso y ha prestado su voz en distintas ocasiones para canciones de su hermana y algunos otros artistas.

Billie nació y creció en Los Ángeles, California, Estados Unidos, toda su familia se dedica a la música, por lo que ya estaba destinada a formar parte de dicho mundo. A la edad de ocho años ya formaba parte de un coro de canto y para los once años ya componía y cantaba sus propias canciones.

Billie Eilish siempre se muestra al natural y sin maquillajes extravagantes. Foto: Instagram

Su madre, Baggie Baird, es una actriz y compositora, su padre, por su lado, Patrick O'Connell, es un actor de cine y televisión, cuyos proyectos incluyen títulos como Baskets, Life inside out, Iron Man y The West thing, sólo por mencionar algunos.