Billie Eilish estrena 'No Time to Die', nuevo tema para James Bond

Billie Eilish, intérprete de temas como 'Bad Guy' y 'Everything I wanted', estrenó esta tarde la canción 'No time to die', sencillo que figurará como tema principal de la nueva película de "007" (2020).

El tema para la vigésima quinta película del famoso detective James Bond, es un down-tempo muy introspectivo, dirigido por una melodía a piano y por detalles ambientales, características que distinguen muy bien el trabajo de la joven de 18 años.

Con este lanzamiento, Eilish se coloca como la artista más joven en la historia que compone un tema para James Bond, siguiendo el camino de estrellas de la talla de Adele, Madonna y Tom Jones, sólo por mencionar alguno.

Es algo que mi hermano y yo habíamos deseado durante toda nuestra vida, Bond es tan genial, es como la franquicia de películas más increíble del mundo", reveló Billie Eilish sobre el tema.

Cabe mencionar que este sería en ingreso de la intérprete al séptimo arte, lo cual la podría hacer acreedora de un premio Óscar si el tema logra tener la atención de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Recordemos que en la pasa premiación de los Grammy, Billie arrasó llevándose a casa cinco gramófonos en la edición número 62 de la ceremonia anual.

No Time to Die (Sin tiempo para morir); la vigésimo quinta película de James Bond es producida por Eon Productions y se estrenará el día 8 de abril de 2020 al rededor de todo el mundo.