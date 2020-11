Billie Eilish explica su nuevo video musical "Therefore i am" y comparte un detrás de cámara

Billie Eilish lanzó el pasado jueves la canción "Therefore i am (Por lo tanto yo soy)", un adictivo hip-hop en el que ha vuelto a los sonidos electrónicos y a las melodías oscuras con las que conquistó a millones de personas en su debut. Cabe mencionar que este nuevo sencillo es un adelanto de lo que será su esperado segundo álbum de larga duración.

El lanzamiento de su nueva canción "Therefore i am" vino acompañado de un video musical muy al estilo de Billie Eilish, el cual fue filmando a las 04:00 horas en el centro comercial Glendale Galleria en Los Ángeles, California. Cabe resaltar que el videoclip fue grabado usando solamente un iPhone. "El video es simplemente la forma en que la canción se siente, como algo descuidada y sin realmente intentar, no lo sé, nosotros, número uno, filmamos el video con un iPhone, lo que ni siquiera queríamos hacer", contó la joven cantautora durante una entrevista para Apple Music.

En su nuevo video musical podemos ver a Billie Eilish corriendo dentro del centro comercial, entrando a varias tiendas, comiendo donas y más. "Básicamente soy yo corriendo por el centro comercial vacío, comiendo una dona y un pretzel, eso es literalmente. Pero como al azar, caótico, no me importa una mierda, fue muy divertido".

Lo filmamos durante la noche, lo filmamos en un iPhone, apenas teníamos equipo, fue loco, fue una locura.

En una reciente publicación en su feed de Instagram, Billie Eilish compartió un detrás de cámaras, donde podemos comprobar lo bien que se la pasó durante la filmación de su video "Therefore i am", que hasta el día de hoy tiene más de 27 millones de reproducciones en su canal de YouTube.

"Centro comercial vacío a las 4:00 am, nos ves haciendo el desafío de intentar no bailar y fallar; esta sesión fue tan caótica que nos divertimos mucho", manifestó Billie en su post donde compartió con sus millones de seguidores una serie de fotos y videos del detrás de cámara de su video musical.

Billie Eilish retoma el famoso "pienso, luego existo"

La canción "Therefore i am" parece tener una inspiración filosófica desde el propio título hasta su portada, en la que un busto blanco de estilo clásico se rompe en referencia a René Descartes (filósofo y matemático francés), autor del famoso "pienso, luego existo". En sus redes sociales Billie Eilish expresó: "estoy muy nerviosa por este tema", mientras su hermano y productor Finneas, afirmó: "queda mal que lo diga yo pero este tema es una pasada". Al principio de su nueva canción "Therefore i am", la joven intérprete dice:

No soy tu amiga ni nada, maldita sea, piensas que eres el hombre. Pienso, luego existo. Para, ¿de qué diablos estás hablando? Saca mi bonito nombre fuera de tu boca, no somos iguales, con o sin. No hables de mí como si supieras cómo me siento, la cima del mundo, pero tu mundo no es real, tu mundo es un ideal.

En otra parte de su nuevo tema Billie Eilish canta, "no quiero presionar para poner tu nombre junto al mío, estamos en diferentes líneas, así que quiero ser lo suficientemente amable, ellos no se enteran que dije una mentira, porque odio encontrar artículos. Preferiría que no tuvieras nada destacable, tengo muchas entrevistas, cuando dicen tu nombre, actúo confundida".