Billie Eilish grabó junto a Rosalía "Lo vas a olvidar" sin comprender el español que cantaba

La cantautora estadounidense Billie Eilish debutó en el mercado español con el lanzamiento de "Lo vas a olvidar", a dueto con la cantautora española Rosalía. En una entrevista que la ganadora del Premio Grammy a "Mejor artista nuevo" tuvo con Zane Lowe para Apple Music, contó que la cantante originaria de San Esteban de Sasroviras, España, le ayudó a comprender cada una de las palabras que estaba interpretando en la canción.

“Obviamente casi toda la canción está en español, lo cual pienso que es muy importante", expresó la hermana del compositor y productor musical Finneas O'Connell, señalando que cuando estaban escribiendo "Lo vas a olvidar", Rosalía le dijo que la letra debería estar en inglés: "pero yo le dije: 'no, no, no, tiene que ser en español', es tan hermosa".

Ella me explicó lo que significaban las letras y eso significó más, porque sentí que era hermosa, la entrega y las emociones también.

Billie Eilish confesó que en realidad no sabe lo que dice al cantar "Lo vas a olvidar" y sabe que pronuncia de la misma manera como lo haría con sus propios canciones. "Ella (Rosalía) me estaba ayudando y explicando mientras grababa, pero fue muy interesante, fue entrar a un mundo nuevo de cómo ver las cosas".

"Lo vas a olvidar" de Billie Eilish y Rosalía, producida por Finneas O'Connell, forma parte de la banda sonora de la serie "Euphoria". El tema se escuchará en el episodio especial "Part 2: Jules", que se transmitirá este sábado en HBO. La joven interprete originaria de Los Ángeles, California (Estados Unidos), se dijo muy satisfecha con el resultado que tuvo el tema:

Siempre he amado la música que no está en inglés, mucha música de idiomas que ni siquiera hablo, siempre me ha intrigado mucho casi toda mi vida, canciones rusas, en español, en francés.

¿De qué trata la serie "Euphoria"? Es una serie de televisión estadounidense de drama adolescente creada por Ron Leshem, Daphna Levin y Tmira Yardeni, estrenada en HBO en junio de 2019. La historia sigue a un grupo de estudiantes de secundaria mientras navegan por las drogas, el sexo, la prostitución, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad. Es protagonizada por Zendaya, Hunter Schafer, Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie y varios actores más.

La letra al final de la canción dice: "me lo dices como si fuera algo en lo que pudiera elegir, si no fuera importante, ¿por qué desperdiciarías todo tu veneno?". Sobre esta parte de "Los vas a olvidar", Billie Eilish resaltó que para esta parte de la composición ayudaron sus papás y la novia de su hermano Finneas.

"Todos bajamos al estudio y escuchamos y Finneas y yo dijimos: '¿deberíamos escribir esta línea ahora mismo?' Así que estaba sentada en la habitación con toda mi familia. Todos, incluidos mi papá y mi mamá, decían, '¿y si fuera como…?' Todos estábamos dando ideas, así que, técnicamente, deberían tener un crédito de escritura, porque todos escribimos esa línea al final".