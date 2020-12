Billie Eilish jamás mostrará uno de sus tatuajes y dice por qué razón

México. Billie Eilish, cantante originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y quien en este mes de diciembre cumplirá 19 años de edad, tiene varios tatuajes en su cuerpo y uno de ellos en especial jamás lo mostrará, asegura, y tiene una razón muy poderosa para no exhibirlo.

Billie Eilish, nominada para un Grammy gracias a su canción No time to die, tema de la película de Daniel Craig, James Bond: sin tiempo para morir, en entrevista con Vanity Fair menciona que las razones para no exhibir su tatuaje y no hablar de él se las guarda, al menos por ahora.

Y los fans, tras enterarse de tal declaración, no hacen más que interrogarla en redes sociales al respecto. Ya desean saber por qué motivo no quiere mostrar el tatuaje al que se refiere y ella se niega a tocar el tema, así que tendrán que esperar el tiempo que la famosa joven considera para hacerlo público.

Y a Vanity Fair también Billie Eilish le comparte que en su vida no todo es bonito. Pese a toda la fama que tiene como cantante y éxito en el mundo como tal,ella es como cualquier ser humano y recientemente tuvo una crisis de identidad, durante una de sus pasadas actuaciones se sintió como si estuviera fingiendo ser ella mismam, señala.

Y en la misma entrevista, Billie Eilish alude a su evolución artística como un gran desafío que logró superara con mucho trabajo, creatividad, autenticidad y talento, y se siente orgullosa porlo que ha logrado a su corta edad, además que ha creado cosas que no sabía que era capaz de hacer.

Billie Eilish, una triunfadora a sus casi 19 años de edad. Foto Instagram

En declaraciones recientes a medios de comunicación internacionales, Billi Eilish también destacó que en el terreno sentimental por ahora no tiene pareja y está entregada totalmente a su carrera artística.

Según información en distintas publicaciones, Billie Eilish, cuyo nombre completo es Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, siempre ha tratado de mantener en total secreto su vida privada, pero sí ha tenido varias parejas sentimentales, como toda joven, y muchas de ellas la han marcado emocionalmente.

Muchas de las canciones que ha compuesto la joven se las han inspirado sus parejas, dijo, aunque otras también las personas que mira a su alrededor todos los días, y aunque sus fans se siguen preguntando quiénes han sido esas personas que se las han inspirado, hata ahora la cantante no lo quiere dar a conocer.

La vida personal de esta guapa cantante es un misterio y jamás habla al respecto, pero un ejemplo de lo que le ha tocado vivir es su tema I wis you were gay (Desearía que fueras gay), y en su letra plasma sentimientos de un amor no correspondido y le dice a un cho que preferiría que fuera gay como una forma de explicarse por qué no la ama como ella a él.

Billie logró fama como artista cuando tenía 13 años de edad a raíz del sencillo Ocean Eyes, el cual se publicó en 2015 en SoundCloud y volvió a lanzarse con un vídeo musical en Youtube en 2016 cuando ella contaba con 14 años, lo que la convirtió en un fenómeno viral.