Billie Eilish lanza colección de ropa en colaboración con H&M

Billie Eilish, la cantante pop del momento continúa siendo una sensación para el público, sin duda alguna este 2019 fue el mejor momento de la joven de 18 años, quien se ha colocado en el top de las listas de popularidad alrededor del mundo con su música.

Sin embargo, el éxito de Billie no se quedará en el año pasado, ahora ha lanzado una increíble colaboración con la tienda departamental de ropa H&M, y cautivó a sus fanáticos al demostrar que ellos también pueden lograr vestirse y verse como ella.

Su estilo y su look, marcó una tendencia inigualable en la industria de la moda, es por ello que sus prendas comenzarán a vender como pan caliente, al igual que su colaboración con Bershka, otra popular tienda que trajo por primera vez el estilo de la cantante al alcance del público.

Desde este jueves la nueva colección de la intérprete de xanax estará disponible en todas las tiendas de la compañía fast fashion y también en el sitio online.

Joggers sueltos, gorros, riñoneras, calcetines, playeras holgadas y suéteres oversize son alguno de los artículos que las tiendas venderán a su público, todas con un detalle especial de la cantante; su nombre y marca personal estampados en cada una de las prendas.

En cuanto a los precios que se manejan para la ropa de la joven que será vendida en las tiendas departamentales H&M, varían de entre los 6 dólares y los 35. Los calcetines están a 6 dólares, los gorros a 13, las riñoneras a 18, las playeras entre 18 y 25, los joggers a 30 y los suéteres entre 30 y 35 dólares.

Billie Eilish nació en Los Ángeles, California, un 18 de diciembre de 2001, es una cantante y compositora estadounidense que alcanzó la fama desde los 14 años cuando lanzó su sencillo Ocean Eyes en 2016 y tres años más tardes fue reconocida a nivel mundial con su álbum debut "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".