Billie Eilish le rinde gran tributo a los "The Beatles" con el tema Something

Billie Eilish le rindió un gran tributo a los inugualables "The Beatles", con el tema "Something" muy a su estilo y el video está en YouTube y a sus fans les ha encantado.

La cantante originaria de Los Ángeles, California, de apenas 19 años se ha ganado a cientos de fans y la canción de los "The Beatles" la canta acompañada de un piano.

Además Eilish también interpretó versiones acústicas en una exclusiva presentación de radio.

Como la de "Ocean Eyes", "Everything I Wanted", y su más reciente sencillo, "Therefore I Am".

Recordemos que Billie Eilish anunció la cancelación de su tour mundial, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go", debido a la pandemia del nuevo coronaviurs.

Y lo lamentó en su cuenta de Instargram con el siguiente texto: "Desearía poder verlos en el tour este año. Extraño presentarme con ustedes y estar en el escenario, no lo pueden imaginar".