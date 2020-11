Estados Unidos.- El día de ayer fue una locura para muchos, ya que Halloween es la celebración que hace que todos se diviertan y la pasen al máximo olvidándose de quiénes son y poder ser el personaje de sus sueños, tal es el caso de Billie Eilish, la cantante estadounidense mostró una vez más su faceta terrorífica e hizo una salvaje petición a sus millones de seguidores.

Fue en Instagram, entre sus historias, en donde Eilish compartió una fotografía luciendo un maquillaje demasiado marcado, a lo contrario de lo que estamos acostumbrados a verlas y, aunque no mostró su disfraz, sí su maquillaje con la descripción: "Eat me" (Cómeme en español), dejando a todos con la boca abierta ante la petición.

En la primera fotografía luce como desubicada, haciendo gran énfasis en sus ojos debido al marcado delineado que lleva, incluso, está desenfocada, como dando la ilusión al sentimiento. En la segunda se ve posando feliz con un maquillaje que la hizo lucir diferente al lado de una calabaza tallada, una de las fuertes costumbres de la fecha.

Billie Eilish les hace una extraña y salvaje petición a sus fanáticos. Foto: Instagram

En la tercera está colocando su celular desde abajo para grabar hasta su calzado, mientras vemos su rostro sin expresión alguna y mostrando un poco de lo que llevaba puesto y sin duda se trató de un atuendo de rockera en tonos muy oscuros y botas alocadas de cuero y con hebillas.

Billie Eilish muestra su disfraz de Halloween. Foto: Instagram

En su perfil de Instagram sólo compartió la primera fotografía que vimos entre sus historias y en la descripción sólo colocó un emoji con los ojos hacia arriba, como si estuviese fastidiado, momentos más tarde agregó "No I'm not showing you the costumbe" (No, no les estoy mostrando el disfraz), haciendo referencia a lo que vistió para 31 de octubre.

Sin duda esta celebración está hecha para que la joven de 18 años la disfrute al máximo y se sienta de lo más cómoda, pues su estilo sin duda es muy spooky y escalofriante, cuando hablamos de su música, videos y promoción, como prueba de esto, la vemos en la portada de su exitoso disco "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" haciendo una macabra expresión hacia la cámara, con los ojos en blanco y el fondo negro.

Billie Eilish siempre ha tenido un estilo muy escalofriante. Foto: Instagram

En este disco encontramos videografía de temas como 'bury a friend' y 'all the good girls go to hell', siendo dos de los videos más tétricos de la joven cantante. El video de la primera canción muestra a Billie como si estuviera sangrando un líquido en color negro con el que marcó toda una tendencia, pues todos siguieron sus pasos y se fotografiaron con este estilo.

Mientras que en el segundo video la vemos mucho más terrorífica, con alas negras y rotas, mientras está bañada de un líquido negro que parece sangre tras haber sido torturada por algunas personas y sin duda es uno de los que más miedo causó en 2019 tras su lanzamiento.

Por si fuera poco, la intérprete de temas como 'bad guy' y 'wish you were gay' ha deslumbrado con presentaciones que han dejados a todos paralizado, ya que refleja todo ese ambiente tétrico en lo que hace en vivo, mientras deleita a todos los presentes.

Tal es el caso de su presentación en vivo desde los premios The American Music Awards (AMAs) el pasado mes de noviembre de 2019, cuando subió al escenario junto a su hermano a interpretar el tema 'all the good girls go to hell', iniciando con una melodía a piano que después desató la locura al comenzar con ritmos más fuertes y alocados.

El escenario de los AMAs se llenó de fuego ardiente mientras ella cantaba su más reciente sencillo de aquel momento y los presentes quedaron impactados con lo que presentó en vivo Billie Eilish. Este momento quedó para la historia de la premiación y las redes sociales fueron un caos al ver todo lo que hizo a sus 18 años la cantante.