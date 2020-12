Billie Eilish no sacará nuevo álbum si se siguen burlando de su cabello

El día de ayer, la cantante Billie Eilish, compartió a través de su cuenta en Instagram una historia que sorprendió a sus seguidores, pues en ella, la joven originaria de Los Ángeles, amenazaba entre broma y broma con no sacar su nueva producción discográfica si los haters continuaban burlándose de su cabello verde.

De acuerdo con lo que dijo la famosa joven, sus fans tenían tiempo pidiéndole un cambio de look, a lo que ella contestaba que su particular cabellera solo denotaba su buena salud mental.

"Está bien, tengo una historia divertida que contarte, pero primero... deja de burlarte de mí, ¡Dios mío! Estoy haciéndote un álbum. No lo lanzaré si sigues burlándote de mi cabello. ¡Cállate!, dijo la artista estadounidense.

Asimismo, fue por medio de dicho video en Instagram, que comentó que planeaba retirar sus distintivas raíces color verde, estilo que adquirió desde el año 2019. No obstante, debido al próximo lanzamiento de su documental de Apple TV + Billie Eilish: The World's a Little Burry, el 26 de febrero de 2021, la popular cantante desea tener un estilo nuevo. (¿Cuándo lanzará la cantante Billie Eilish su nuevo álbum de estudio?).

Dicho documental revela el proceso creativo detrás de su álbum de estudio debut When We All Fall Asleep, Where Do W Go?, cuyo título hace referencia a la canción "Ilomilo". Dicha producción fue anunciada oficialmente por medio de las redes sociales de Billie Eilish el pasado 28 de septiembre del presente año.

También, en el mencionado documental, la artista de 19 años, plasma los momentos más entrañables que vivió en su adolescencia, los cuales la marcaron al grado de inspirarla para convertirse en la sensible cantante que es hoy en día. En dicho video, admite que aún duerme con sus padres cuando tiene miedo de seres desconocidos.

"Será el final de la era, les daré una nueva era", dijo por medio de Instagram. "Tengo anuncios que hacer, tengo algunas cosas que sacar... déjame en paz, déjame vivir con mi maldito cabello que he tenido durante demasiado tiempo".

La acreedora de cinco premios Grammy también contestó a uno de sus seguidores, quien la llamó "cabeza de hierba" y le sugirió que se realizara un cambio de look: "Se llama no estar más deprimida, por favor, sé feliz por mí".