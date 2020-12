Billie Eilish perdió miles de seguidores en Instagram tras publicar dos fotos

La cantante Billie Eilish estuvo nuevamente en el ojo del huracán, luego de que compartiera dos peculiares fotografías a través de su cuenta personal en Instagram que molestó a algunos de sus seguidores al considerar ofensivo el contenido la cual se trataba de cuerpos de mujeres desnudos.

La famosa originaria de Los Ángeles, California se unió al reto de "publica una foto de...", mientras sus seguidores comentan un momento o situación y ella comparte una imagen sobre eso. No obstante, esta dinámica ocasionó que que la cantante perdiera alrededor de cien mil seguidores en Instagram.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La primera foto publicada surgió cuando alguien le pidió que mostrara el protector de pantalla de su celular, el cual resultó ser una ilustración de dos retratos de mujeres desnudas en distintas tonalidades de verde y amarillo. Por su parte, la segunda fotografía la subió incitada por un fan que le pidió enseñar un dibujo del que se sintiera realmente orgullosa.

En esta nueva imagen, se perciben dos cuerpos de mujeres desnudos, dibujados de su puño y mano. Uno de ellos estaba envuelta en una especie de piel de serpiente. No obstante, estas ilustraciones no fueron del todo gratas para sus fanáticos, quienes decidieron dejar de seguir a la artista juvenil luego de dichas publicaciones.

El resultado de esta actividad fue que Billie Elish perdiera 100 mil seguidores. Pasó de tener 73 millones a 72 millones 900 mil en un solo día, pero ¿Por qué se habrán ofendido tanto algunos de sus seguidores? ¿Realmente era para tanto esta acción?

Cabe mencionar que uno de sus fans notó lo que había pasado, decidiendo realizar un post al respecto, sin embargo, Billie solo reaccionó burlándose, denotando que ese tipo de sucesos ni le vienen ni levan. "Muriendo de risa, parecen bebés", escribió sobre la captura de pantalla del tuit, el cual manifestaba lo que había ocurrido en su cuenta de Instagram.

Si eres fans de la de artista de 19 años, sabrás que ninguna de las imágenes compartidas fue con la finalidad de cosificar a la mujer, sino que fueron publicadas como parte de una dinámica en donde se requería de su sinceridad, pues son piezas íntimas las cuales son de su agrado.

Vía Instagram @billieeilish Foto: Captura de pantalla

No es la primera vez que Eilish genera polémica entre sus fans, pues hace apenas unos días la cantautora dijo a sus fans que no sacará nuevo álbum si se siguen burlando de su cabello verde. Cabe señalar que después de eso, la cantante cambió su look para satisfacer a sus fans. (Billie Eilish no sacará nuevo álbum si se siguen burlando de su cabello).