Billie Eilish realiza increíble presentación debut en SNL

Billie Eilish sorprendió a sus fanáticos al tener un increíble debut en el programa Saturday Night Live el pasado 28 de septiembre, dando una presentació donde desafió a la gravedad y se puso de cabeza, literalmente.

La joven estadounidense fue presentada por el anfitrión invitado, Woody Harrelson, y cantó por primera vez en televisión su gran éxito, 'Bad Guy', el cual se ha colocado varias semanas en el número 1 del Billboard hot 100.

Además de su éxito, Billie interpretó 'I Love You', otro de sus populares temas provenientes de su álbum debut 'When we all fall asleep, where do we go?', dando así la inauguraciín de la temporada 45 del show producido por NBC.

Mientras interpretaba 'bad guy', Eilish se subió a un pequeño set giratorio que simulaba el típico escenario del show, dejando ver a la artista "desafiar" las leyes de gravedad.

A pesar de que recientemente la joven sufrió de un esguince en el tobillo, Billie no paró de bailar y brincar en el performance mientras lo daba todo para su público.