Billie Eilish recibió desagradables comentarios por su cuerpo y esto respondió a esos haters

Es muy característico que la cantante Billie Eilish use ropa holgada, ya que no quiere que las personas la sexualicen: "no quiero que el mundo sepa todo sobre mí, es por eso que uso ropa holgada, nadie puede opinar porque no saben lo que hay debajo", expresó anteriormente. La joven intérprete de 18 años de edad, fue fotografiada por los paparazzis en una zona de Los Ángeles, California. La ganadora del Grammy usaba ropa ajustada (camiseta de tirantes y unos pantalones cortos) y tras viralizarse dichas imágenes en redes sociales, fue blanco de desagradables comentarios por parte de varias personas:

Billie Eilish ¡esto es inaceptable! Por favor, cubre su feo y gordo cuerpo. Me gustaba más cuando tenías las tetas grandes, ¡pero ahora te ves tan gorda como un camión! ¡Arréglate!

Otro usuario de Twitter escribió algo similar: "Billie Eilish se ve muy gorda". Ante estos comentarios negativos, los fans de la cantante salieron en su defensa. "Todos los cuerpos merecen ser celebrados, no importa la forma o la talla. Dejenla ser confortable en su propia piel", "Billie Eilish no se merece que la critican por la forma de su cuerpo, todos olvidan como luce verdaderamente el cuerpo de una mujer", "Billie es hermosa, por favor no critiquen su cuerpo o el de cualquiera. Las criticas por la forma corporal de las personas no son noticia ni chisme. Es doloroso e inaceptable". Asimismo otra fan expresó:

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Las fotos de Billie Eilish 'gorda' solo me hacen reafirmar la teoría de que tenemos un problema con considerar sobrepeso, cosas de cuerpos normopeso pero no hegemónicos: tener pancita estando sentado, ser mujer de espalda grande, tener cadera ancha, la celulitis, la flacidez, que no se te marquen algunos huesos que no necesariamente se tienen que marcar para estar en tu peso.

En redes sociales se originó todo un debate por las críticas al cuerpo de Billie Eilish. Foto: Instagram @billieeilish

A través de las stories de su cuenta en Instagram, Billie Eilish compartió un video de TikTok de la youtuber Chizi Duru, en el que dice: "todos deben comenzar a normalizar cuerpos reales, ¿de acuerdo? No todos tienen un vagón detrás, ¿de acuerdo? Las lonjitas son normales; son normales. Los senos se caen, especialmente después de amamantar. Instagram no es real". Con esto Billie respondió a los haters que hicieron aquellos desagradables comentarios sobre su cuerpo.

Billie Eilish confesó que los haters estaban arruinando su vida

En febrero pasado, tras su gran triunfo en los Premios Grammy 2020, la cantante contó en una entrevista para BBC Breakfast, haber tomado una importante decisión: dejar de leer los comentarios de Instagram, admitiendo que hacerlo había estado "arruinando su vida". En aquella entrevista, en la que estuvo acompañada de su hermano y productor Finneas, Billie Eilish comentó:

Me detuve como hace dos días, literalmente hace dos días dejé de leer los comentarios por completo porque estaba arruinando mi vida, una vez más, es raro. Cuanto más geniales son las cosas que haces, más gente te odia, es una locura.

Por su parte su hermano Finneas habló sobre lo que él considera que lleva a una persona ser hater en redes sociales. "Cuando sientes que no tienes voz pública y alguien tiene una voz pública, parece tan inconmensurable en esa escala de igualdad cuya voz es más fuerte y sientes que tu voz es muy tranquila, aunque en plataformas como Twitter e Instagram, puede llegar a ellos directamente. Así que creo que podrías llegar a alguien, una celebridad famosa y podrías pensar, 'palos y piedras, nada de lo que pueda decir será realmente potente para ellos'. Pero todo es muy igual en línea", recalcó el hermano de Billie Eilish.

Ante los ataques de los haters, la cantautora originaria de Los Ángeles, California, recibe el incondicional apoyo de sus miles de fans.