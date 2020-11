Billie Eilish revela un pequeño adelanto de su nueva canción 'Therefore I am'

Estados Unidos.- Gran emoción causó Billie Eilish al dar a conocer que este mes de noviembre lanzaría una nueva canción y a principios de esta semana reveló el nombre del sencillo y la fecha en la que estará disponible, pero lo que ahora ha causado furor es que ha adelantado un poco de lo que se viene con el sencillo 'Therefore I am', dejando a todos con ganas de más.

Con un corto video en donde la vemos emocionada es como Billie revela los sonidos y parte de la letra que tocará en el nuevo sencillo, dejando a todos impacientes por tremendo hit y logrando convertirse tendencia en las redes sociales debido a que todos están hablando sobre el tema en estos momentos.

El video se lanzó en formato de Reels, una nueva función de Instagram que ha encantado a todos sus usuarios y a pocas horas de su estreno cuanta con más de un millón y medio de reproducciones. Mañana se lanza la canción y su video oficial revela la cantante a través de la publicación.

La cantante estadounidense anunció través de sus redes sociales que su nueva canción se llama 'Therefore I am (Por lo tanto, yo soy)'. Será lanzada el próximo jueves 12 de noviembre. "Estoy tan emocionada por esto", expresó la hermana del compositor y productor musical Finneas O'Connell.

Aunque ha sido una gran sorpresa para todos, la cantante no quiere dar más información sobre sus nuevas canciones y en total hermetismo tiene sus novedades musicales. Aunque ya tiene escritas muchas de ellas, decide guardar secreto de los nombres de las mismas y no dar detalles públicos. Aunque sus fans le piden en redes sociales que lo haga, ella prefiere dejarlos "con la curiosidad".

Billie, de 18 años de edad, y quien también es compositora, apenas ha querido dar pocos detalles de sus nuevas composiciones y prefiere hacerlo en su momento, cuando salgan, y luego de percatarse de la reacción que generan entre sus fanáticos, citan algunos portales de noticias.

Así anuncia Billie Eilish su nuevo sencillo. Foto: Instagram

Este verano, la joven talentosa estrenó My future, tema que compuso durante el confinamiento por el coronavirus Covid-19 y ha sido del agrado de su público; en él contempla ritmos más próximos al R&B con cadencia entre el funk y el jazz. A principios de este año 2020 lanzó No time to die, de la banda sonora para la próxima película de James Bond que no ha podido estrenarse por el coronavirus y que tomaba el relevo a Everything I wanted, lanzado a finales de 2019.

Billie Eilish, originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, ha revolucionado la música y en los últimos Grammy hizo historia al ganar las cuatro categorías más importantes de estos premios: mejor nuevo artista, disco del año, canción del año y grabación del año.

Actualmente es una de las cantantes jóvenes más famosas en la actualidad y también es considerada un ícono de la moda, con su estilo urbano, su cabello neón, sus largas uñas y ahora su eyeliner, Billie crea diversas tendencias que puedes recrear.