Billie Eilish se cambia radicalmente de look; ahora es una preciosa rubia

Estados Unidos.- ¿Se avecina nueva era musical? La cantante estadounidense Billie Eilish sorprendió a todo el mundo tras cambiarse radicalmente de look, dejando de lado aquel negro con detalles en verde neón para convertirse en una preciosa rubia que está rompiendo récords en Internet por sólo hacer este esperado cambio.

Tras verla triunfar en los premios Grammy el pasado domingo, llevándose a casa dos gramófonos e interpretando en vivo su éxito 'everything i wanted', ahora vuelve a ser noticia, ya que se despide de la era musical "When we fall asleep, where do we go?" y avecina que su nuevo álbum está más cerca que nunca.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A través de su perfil de Instagram, la estrella de 19 años de edad compartió un corto video en el que vemos un set de grabación y de repente aparece ella mostrando su hermosa melena, dejando un largo parecido al de antes, pero un estilo más alborotado y un color rubio claro que hace resaltar sus hermosos ojos.

Leer más: La vida de Kim Kardashian tras el término de KUWTK: está más cerca de ser abogada

"Esto es una emergencia de la cultura pop", escribe MTV entre los comentarios de este video que se ha convertido en uno de los que más ha logrado reproducciones al poco tiempo de su publicación. Apenas en cinco horas, Billie ha llegado a los 14 millones de reproducciones y aumentando.

Pero eso no lo es todo, además de este video compartió otra fotografía con el look terminado, luciendo tremendamente hermosa, y rompiendo el récord en ser una de las fotografías que más rápido a llegado al millón de me gustas en la plataforma. La cantante alcanzó tal cantidad en tan sólo seis minutos, un logro que ni siquiera Kylie Jenner, quien es la mujer más seguida de Instagram, ha logrado.

En las redes sociales este cambio ha sido toda una locura, pues la cantante nacida en Los Ángeles, California, Estados Unidos, se ha vuelto tendencia, figurando en lo más alto de los temas de conversación de Twitter, además de una gran revolución en plataformas como Instagram y Facebook.

Billie Eilish se cambia radicalmente de look; ahora es una preciosa rubia. Foto: Instagram

Todos sus fans están recordando que Billie Eilish avecinó que una vez estuviera lista para lanzar su nuevo disco, curiosamente uno de los más esperados de este año, dejaría atrás su emblemático cabello verde neón, así que están listos para ver lo que ha preparado durante los últimos meses musicalmente.

Leer más: Demi Lovato revela haber perdido su virginidad en una violación: "no tuve la primera vez romántica"

A sus 19 cortos años, Billie Eilish Pirate Baird O'Connell se ha convertido en una de las cantantes más importantes dentro de la industria musical, rompiendo récords y ganándose a un gran número de fans, por lo que es una de las estrellas más cotizadas del momento y sigue aumentando su éxito con una carrera musical impecable y repleta de éxitos.

Suscríbete aquí a Disney Plus