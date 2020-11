Billie Eilish se convierte en la locura mundial tras mostrar su nuevo delineado de ojos

México. La cantante y compositora Billie Eilish, quien es originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, se convierte en la locura mundial tras mostrar su nuevo delineado de ojos. Inesperadamente muestra un nuevo estio en su maquillaje y tras experimentar una nueva imagen dark con su eyeliner, se vuelve tendencia.

En todos los portales de noticias se habla del nuevo look de Billie Eilish, quien decide cambiar su look por una noche y sorprende a sus fans con su increíble delineado de ojos el cual luce más oscuro. Sus fans se muestran complacientes y le hacen saber en redes sociales que se ve increíble.

Billie Eilish, ganadora del GRAMMY e intérprete de temas como Lovey y Mi future, es una de las cantantes favoritas de la juventud en muchos países actualmente y gracias a su música y talento ha conseguido llegar a ocupar un lugar privilegiado.

Billie, cuyo nombre completo es Billie Eilish Pirate Baird O'Connell , ahora se prepara para su documental con Apple TV; ha trascendido que la plataforma pagó un millonario contrato para contar la historia de la estrella de Bad Guy y pronto sus seguidores podrán disfrutarlo.

Desde que Billie comenzó su carrera como cantante se ha caracterizado por usar ropa oversize, el cabello en tonos de azul y verde neón, pero llama la atención que no usa maquillaje, lo que le permite mostrar sus facciones, su tez pálida que la hacen verse muy hermosa.

Ahora se convierte en la sensación porque al experimentar un look dark se ve diferente, encanta a sus millones de seguidores y se convierte en tendencia mundial al experimentar un cambio drástico en su cara.

Billie Eilish es una de las cantantes jóvenes más famosas en la actualidad y también es considerado un ícono de la moda, con su estilo urbano, su cabello neón, sus largas uñas y ahora su eyeliner, Billie crea diversas tendencias que puedes recrear.

La dramática confesión de Billie Eilish

En enero pasado, Billie fue entrevistada por la periodista Gayle King para el show Sunday Morning de la cadena estadounidense CBS, y reveló que un día intentó quitarse la vida; tal declaración causó gran impacto entre sus fans de todo el mundo, puesto que no imaginaban que había pasado por esa experiencia.

En varios portales de noticias se reportó que la periodista le preguntó sobre el trasfondo de la frase "quiero acabar conmigo" incluida en el sencillo Bury a Friend, de su álbum When we all fall asleep, where do we go?, y respondió:

El año pasado (en referencia a 2018) me sentía profundamente infeliz, era infeliz y no era capaz de encontrar nada que me subiera el ánimo, honestamente, llegué a pensar que no llegaría a los 17. Llegué a pensar en ello una sola vez, cuando estaba en Berlín, sola en mi habitación de hotel y tras darme cuenta de que había una ventana."

Cuando la entrevistadora la cuestionó a qué la hizo no atentar contra su vida, inmediatamente contestó que su madre. Pensar en ella la hizo aferrarse a la vida. Billie nació el 18 de diciembre de 2001 y ha triunfado como cantante y además es compositora. Según Wikipedia, su fama como artista la consiguió en realidad cuando tenía 13 años de edad, a raíz del sencillo Ocean eyes, el cual se publicó en 2015.