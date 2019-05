Billie Eilish se muestra a favor de la salud mental

Billie Eilish se sumó a la campaña 'Seize The Awkward', de la fundación AdCouncil, un movimiento que apoya el cuidado de la salud mental.

De acuerdo con NME, la intérprete de "Bad Guy" admitió que cuando se atraviesa por estas situaciones, lo mejor es expresarlo y acudir con especialistas.

No te hace débil pedir ayuda. No te hace menos pedir a un amigo que te ayude o ir a un terapeuta. No hay razones para sentirse mal, declaró la cantante.