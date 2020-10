Billie Eilish se pasea con ropa ajustada y deja a todos sorprendidos

Estados Unidos.- Han pasado ya bastantes años desde que Billie Eilish tomó la decisión de comenzar a utilizar ropa ajustada para ser reconocida por su música, su personalidad y no por su imagen o la forma de su cuerpo y hoy, por primera vez, la vemos utilizando un conjunto apretado y todos quedan sorprendidos.

Aunque la joven está enfocada en no vestir como cualquier otra mujer y desviar completamente la atención de todos hacia su talento, ahora la vemos con un atuendo color café cappuccino ajustado conformado por una blusa de tirantes, un short cómodo, calcetines altos y sandalias.

Billie Eilish causó gran furor con este atuendo, ya que es una de las pocas veces que se viste de esta manera, la última vez que se vio así fue durante uno de sus conciertos, donde lanzó un fuerte mensaje hacia el público en protesta de la sexualización que viven las mujeres día con día alrededor del mundo.

Fue en el mes de marzo, antes de que cancelara todos sus conciertos posteriores de la gira mundial "Where Do We Go?", donde Billie, en el American Airlines Arena de Miami, ofreció un espectáculo completamente diferente.

La ganadora del Grammy de 18 años reprodujo un video rápido, mostrándose en una camiseta sin mangas negra ajustada, que luego se quita, parada solo en un sujetador, para estar casi desnuda.

Tienes opiniones, sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo", dice en una voz en off, según un video que circuló en las redes sociales.

El estilo de Billie Eilish es bagy. Foto: Instagram

"Algunas personas odian lo que me pongo, algunas personas lo elogian, algunas personas lo usan para avergonzar a otros, algunas personas lo usan para avergonzarme a mí, pero siento que siempre estás mirando".

El cuerpo con el que nací, ¿no es lo que querías?" ella continuó. “Si me pongo lo que es cómodo, no soy una mujer. Si elimino las capas, soy una puta. Aunque nunca has visto mi cuerpo, todavía lo juzgas y me juzgas por ello. ¿Por qué? Hacemos suposiciones sobre las personas en función de su tamaño. Nosotros decidimos quiénes son. Decidimos lo que valen. Si me pongo más. Si me pongo menos".

Concluyó preguntando: “¿Quién decide en qué me convierte eso? ¿Qué significa eso? ¿Mi valor se basa solo en tu percepción? ¿O tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?

En otra ocasión se dejó ver en un increíble bikini, en enero de este año en las playas de Hawái en donde se tomó una serie de fotografías mientras estaba de vacaciones y se le aprecia dejando de lado su ropa de tallas grandes para vestir un traje de baño con el que dejó al descubierto sus envidiables curvas.