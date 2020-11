Billie Eilish sorprende con un sexy twerking y enciende las redes

México. Billie Eilish sorprende a sus seguidores al realizar un sexy twerking y enciende las redes sociales. La cantante acaba de lanzar su último video al tema Therefore I Am y rápidamente se está convirtiendo en uno de los favoritos del momento.

Billie Eilish compartió en sus redes el video detrás de cámaras en la realización de Therefore I Am e incluye un sexy baile mientras convive con parte de su equipo de producción. A sus fans les pudo encantar mirarla haciendo twerking y le expresaron que no lo hace nada mal, entre otros comentarios.

En el video se aprecia a Billie que toma un descanso en la filmación de su video y de repente el A-lister decidió hacer algunos movimientos de baile que encendieron las redes. La famosa cantante de temas como Lovely y Ocean eyes hace unos movimientos de cadera que son dignos de cualquier artista de reggaetón.

Billie acaba de dar a conocer su último video de Therefore I Am, el cual es una producción de aspecto desnudo que parece haber sido filmada con un iPhone. La grabación fue capturada en el Glendale Galleria Mall y mostraba a un camarógrafo sosteniendo un teléfono y siguiendo a la cantante mientras saltaba y bailaba por el centro comercial vacío.

Centro comercial vacío a las 4:00 am, nos ves haciendo el desafío de intentar no bailar y fallar; esta sesión fue tan caótica que nos divertimos mucho", dijo Billie en su post.

El video de la Billie ha acumulado más de 30 millones de visitas en YouTube, pero ni siquiera se acerca a lo bueno que es el video de twerking detrás de escena. Este nuevo sencillo es un adelanto de lo que será su esperada segunda producción musical.

Según comentarios en distintos portales de noticias, Therefore I Am parece tener una inspiración filosófica desde el propio título hasta su portada, y en sus redes sociales Billie expresó sentirse nerviosa por dicho tema.

No soy tu amiga ni nada, maldita sea, piensas que eres el hombre. Pienso, luego existo. Para, ¿de qué diablos estás hablando? Saca mi bonito nombre fuera de tu boca, no somos iguales, con o sin...", dice parte de la nueva canción de la cantautora originaria de Los Ángeles, California.

Y en total hermetismo tiene Billie Eilish sus novedades musicales. Aunque ya tiene escritas muchas de sus nuevas canciones, ha decidido guardar secreto de los nombres de las mismas y no dar detalles públicos. Aunque sus fans le piden en redes sociales que lo haga, ella prefiere dejarlos "con la curiosidad".

Billie, quien tiene 18 años de edad, lanzó a principios de este año 2020 el tema No time to die, de la banda sonora para la próxima película de James Bond que no ha podido estrenarse por el coronavirus y que tomaba el relevo a Everything I wanted", lanzado a finales de 2019.

Billie es la sensación del momento en todo el mundo, ya que ha revolucionado la música y en los últimos Grammy hizo historia al ganar las cuatro categorías más importantes de estos premios: mejor nuevo artista, disco del año, canción del año y grabación del año.

Además se le considera un ícono de la moda, con su estilo urbano, su cabello neón, sus largas uñas y ahora su eyeliner, Billie crea diversas tendencias que puedes recrear.