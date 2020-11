Billie Eilish termina especulaciones y anuncia el lanzamiento de su nueva canción "Therefore i am"

Hace unas semanas Billie Eilish dio a conocer en el programa Tonight Show de Jimmy Fallon, que este mes de noviembre lanzaría una nueva canción. La mañana de este lunes la joven cantautora estadounidense reveló al fin el nombre de este nuevo sencillo, así como la fecha en la que estará disponible en todas las plataformas digitales de música. En aquella ocasión en el programa antes mencionado, Billie contó:

Sí, voy a lanzar una nueva canción y vídeoclip en unas semanas o unos meses, no lo sé, genuinamente no sé cuándo. No debería haberlo dicho...me voy a ir ya.

A través de sus redes sociales Billie Eilish informó a sus millones de seguidores que su nueva canción se llama "Therefore i am (Por lo tanto yo soy)". Será lanzada el próximo jueves 12 de noviembre. "Estoy tan emocionada por esto", expresó la hermana del compositor y productor musical Finneas O'Connell.

En la charla que Billie Eilish tuvo en el Tonight Show de Jimmy Fallon, confirmó que había estado trabajando junto a su hermano Finneas O'Connell en estos meses de confinamiento social, en lo que será su segundo álbum, tras el colosal éxito global de su disco "When we all fall asleep, where do we go? (¿Cuándo todos nos quedamos dormidos, ¿a dónde vamos?)".

Siento que hemos dado lo mejor de nosotros mismos y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Tenemos un montón de música nueva y no creo que pudiéramos haberla hecho de otra manera, si no hubieramos tenido este tiempo que hemos tenido. Así que ha sido terrible tener esto en todo el mundo, pero creo que ha permitido nacer algunas cosas. Somos afortunados por ello.

Los fans de Billie Eilish han expresado en sus redes sociales el gran entusiasmo que tienen por esuchar la nueva canción "Therefore i am".

Billie Eilish - “Therefore I Am”

The new single

Out Thursday 11/12 at 10am PT pic.twitter.com/AePdW108Hh — billie eilish (@billieeilish) November 9, 2020

Billie Eilish celebró con un eufórico grito, el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris

Por otra parte, la cantautora se unió a la larga lista de celebridades quienes han celebrado el triunfo de los demócrata Joe Biden y Kamala Harris, electos en las recientes votaciones de Estados Unidos como Presidente y Vicepresidenta. En un video que publicó en su feed de Instagram, Billie Eilish expresó: "quería darles las gracias a todos los que votaron, esto es increíble, estoy muy feliz. No dejen que nadie les diga que su voz o su voto no importan".

Gracias por preocuparse por el clima, por los derechos de las mujeres, por la justicia social y por sobrevivir ahora mismo. No puedo agradecerles lo suficiente. ¡Estoy tan feliz ahora mismo! Los amo, chicos.

Cabe recordar que el gobierno del presidente Donald Trump considera a Billie Eilish una amenaza para Estados Unidos. Un documento filtrado y citado por el diario Washington Post (el mayor y más antiguo periódico de Washington D. C.), señala que la joven cantautora y otras celebridades más, estaban consideradas para una campaña del actual gobierno para favorecer la imagen de Trump y ayudarlo en su búsqueda por la reelección.

En dicha campaña se buscaba a celebridades como Billie Eilish para protagonizar anuncios publicitarios con cameos y así, "derrotar la desesperación" en medio de la pandemia que sigue azotando a la humanidad. De acuerdo con el documento publicado por el Washington Post, el Secretario Asistente de Asuntos Públicos de Donald Trump, Michael Caputo, sugirió que el anuncio se centrara en el tema "ayudar al presidente a ayudar al país".

De las 274 celebridades propuestas y testeadas, solo 10 pasaron el filtro según las exigencias del actual gobierno republicano, encabezado por Trump. La cantautora de 18 años de edad fue vetada de esta campaña, catalogada como peligrosa. El gobierno de Donald Trump acusaron a Billie Eilish de "destruir nuestro país y todo lo que nos importa". Cabe mencionar que el documento filtrado no especifíca en que se basa la administración republicana para hacer estos señalamientos en contra de la ganadora del Grammy.