Billie Eilish usa iPhone para grabar el video de "Therefore I Am"

Este 2020 ha sido un año distinto, diversos fenómenos naturales se han encargado de infundir miedo en la sociedad, sin embargo ninguno de ellos puede superar el número de muertes o el trauma que trajo consigo el coronavirus covid-19. La enfermedad infecciosa azota tan fuerte a los habitantes del planeta que generó confinamientos en la mayoría de países, lo cual incrementó exponencialmente el uso de redes sociales, música e internet en general.

Aprovechando esto, muchos han sido los artistas que optaron por continuar sacando más y más contenido, incluso, se popularizó el hacer conciertos virtuales para motivar a sus seguidores en una etapa nada cómoda. Otros usaron el tiempo libre para innovar y sacar material que pudiera tomar relevanca en las distintas redes, tal es el caso de la cantante Billie Eilish.

La nacida en Los Ángeles, California, Estados Unidos (EEUU), estrenó su nuevo sencillo llamado “Therefore I am”, tomando inmediatamente gran éxito entre sus fanáticos y público en general por un par de peculiaridades.

En el video oficial que acompañó la grabación se puede observar a la interprete de "Ocean Eye" caminar por los pasillos de Glendale Galleria, un popular mll ubicado en su natal California.

La canción formará parte de su nuevo álbum al lado de “No Time To Die”, que aparecerá en la película "Bond 25", la más reciente del popular James Bond, así como de “My Future”, tema lanzado algunos meses atrás que habla sobre la cuentetena que trajo el covid-19.

Otro dato curioso es que el material audiovisual de “Therefore I am” fue dirigido por ella y grabado con un iPhone , mientras la producción corrió a cargo de su hermano y colaborador FINNEAS.

La pieza tiene algunas diferencias con respecto a las otras que había sacado recientemente, con un estilo que recordará a los inicios de su carrera musical, o por lo menos lo harán sus más fieles y antiguos fanáticos

Eilish aparece en el metraje vistiendo bermudas holgadas, playera gris, suéter oversized y sneakers, atuendo ya característico en ella; en el sitio entra a distintos locales que venden alimentos y toca todo aquello que le apetece.

“El video es simplemente la forma en que la canción se siente como algo descuidada y sin realmente intentar. No lo sé. Nosotros, número uno, filmamos el video con un iPhone, lo que ni siquiera queríamos hacer. Básicamente soy yo corriendo por el centro comercial vacío comiendo una dona y un pretzel. Eso es literalmente. Pero como al azar, caótico, no me importa una mi*rda. Y fue muy divertido. Lo filmamos durante la noche, lo filmamos en un iPhone. Apenas teníamos equipo. Fue loco. Fue una locura", dijo Billie a Apple Music.

El material acumula en Youtube más de seis millones con doscientas mil reproducciones en diez horas, mientras más de 1.4 millones han pulsado "mano arriba" (me gusta) y tan solo 12 mil 700 dieron "mano abajo" (no me gusta). El video se logró colocar en el puesto número dos dentro de las tendencas en la plataforma mencionada.

Si quieres escuchar la canción y ver el video por ti mismo o misma, solo debes entrar a la aplicación o sitio web de Youtube y escribir en el buscador “Therefore I am Billie Eilish" (Sin las comillas).