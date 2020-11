Billie Eilish y Harry Styles trabajaran juntos en miniserie de moda de Gucci; conoce los detalles

Los fanáticos deben de estar emocionados, aunque no se trata de una colaboración musical, la noticia les interesará, porque al parecer GUCCI quiere cerrar el año de la mejor manera llevando a la pantalla chica a dos grandes iconos del espectáculo, Billie Eilish, Harry Styles y Florence Welch que participarán en la misma miniserie previo al GucciFest.

Aunque hasta el monto no se han mostrado muchas imagenes, o de lo que se podría tratar la miniserie, lo que hasta el momento se conoce es que será filmada en Roma y dirigida por Gus Van Sant teniendo como protagonista a la actriz italiana Silvia Calderoni que revelará las sorpresas de la nueva colección "Ouverture of Something that Never Ended" además de tener la ya mencionada participación de Harry Styles y Billie Eilish.

Otros de los detalles es que Alessandro Michele, el director creativo de la moda italiana será uno de los colaboradores en la dirección de la miniserie que contará de 7 capítulos.

Aunque hasta el momento, no se ha confirmado el nombre oficial de la serie, algunas agencias de espectáculos creen que podría llevar el mismo nombre de la colección "Ouverture of Something that Never Ended".

Mientras que su fecha de estreno se prevé durante la inauguración del GucciFest que se celebrará del 16 al 22 de noviembre y que se podrá ver en los canales oficiales de Gucci.

Pese a lo que se ha informado, será mejor que estés atento a las redes sociales de Gucci, Harry Styles o Billie Eilish.