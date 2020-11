Billie Eilish y el día que causó polémica porque cantó desafinada

México. Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, cuyo nombre completo es Billie Eilish, tiene una de las mejores voces del mundo y a su corta edad ha alcanzado fama mundial gracias a su música, pero hay un momento en el que seguramente "se quiso morir", ya que al cantar, desafinó inesperadamente.

Billie Eilish, originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y quien tiene 18 años de edad y quien es ya ganadora del Grammy cuenta con una voz y estilo únicos, pero hubo un día en el que no alcanzó los tonos al cantar When the party's over, y desafinó.

Billie Eilish. Foto de Instagram

La joven estrella internacional acudió al programa de radio The Howard Stern Show, uno de los más escuchados de Estados Unidos y allí, junto a su productor Finneas O’Connell, Billie comenzó a cantar el referido tema, uno de los más difíciles, lo ha expresado Billie, y sucedió lo inesperado: ¡desafinó!.

El video en el que Billie Eilish desafina circula en YouTube, cuenta con millones de reproducciones y se grabo en el 2019, no obstante, When the party's over sigue siendo uno de los temas favoritos de la cantante y no puede faltar en sus presentaciones.

Billie Eilish es originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y según Wikipedia, nació el 18 de diciembre de 2001, ha triunfado como cantante y además es compositora. Su fama como artista la consiguió en realidad cuando tenía 13 años de edad, a raíz del sencillo Ocean eyes, el cual se publicó en 2015.

Su primer álbum de estudio, When we all fall asleep, Where do we go?, se lanzó el 29 de marzo de 2019. Según la RIAA, a lo largo de su carrera ha logrado dos canciones con disco de platino: Ocean eyes y Lovely, esta última con Khalid, y siete sencillos con disco de oro.

Billie nació para ser artista. En su infancia, cuando tenía apenas ocho años de edad, ya formaba parte del Coro Infantil de Los Ángeles, donde aprendió canto y técnica musical; ese habría sido su primer gran contacto con la música, de la que no quiso desprenderse jamás.

Billie Eislish, una cantante conocida ya mundialmente. Foto de Instagram

Tenía once años de edad cuando sorprendió a su familia y amigos porque ya se le daba la composición y lo hacía bastante bien. Componía y cantaba sus propias canciones, siguiendo los pasos de su hermano mayor.

Eilish ha dicho en repetidas ocasiones que Runaway, de Aurora, la inspiró a seguir una carrera musical, además, la música hip hop es su género favorito. También ha hecho público que Tyler, the Creator, Childish Gambino y Avril Lavigne son sus más grandes influencias musicales y de estilo, al igual que Earl Sweatshirt, Amy Winehouse, las Spice Girls, Lorde y Lana Del Rey.

Billie Eilish, ¿intentó quitarse la vida?.

En enero pasado, Billie fue entrevistada por la periodista Gayle King para el show Sunday Morning de la cadena estadounidense CBS, y reveló un fuerte episodio de su vida al que nunca antes se había referido: ¡Intentó quitarse la vida.!.

La periodista le preguntó sobre el trasfondo de la frase "quiero acabar conmigo" incluida en el sencillo Bury a Friend, de su álbum When we all fall asleep, where do we go?, y respondió:

El año pasado (en referencia a 2018) me sentía profundamente infeliz, era infeliz y no era capaz de encontrar nada que me subiera el ánimo, honestamente, llegué a pensar que no llegaría a los 17. Llegué a pensar en ello una sola vez, cuando estaba en Berlín, sola en mi habitación de hotel y tras darme cuenta de que había una ventana."

Y cuando la entrevistadora la cuestionó a qué la hizo no atentar contra su vida, inmediatamente contestó que su madre. Pensar en ella la hizo aferrarse a la vida. Hoy en día todo ha cambiado y a lo único que le da rienda suelta es a su creatividad para seguir sorprendiendo al mundo con su música.