Billie Eilish y el por qué no tiene a su lado a una pareja

México. Billie Eilish, cantante originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos y quien en diciembre próximo cumplirá 19 años de edad, goza de de fama mundial gracias a sus canciones, pero en el terreno amoroso está bastante "tranquila", ya que por ahora no tiene pareja y está entregada totalmente a su carrera artística.

Billie Eilish, quien está nominada a un Grammy gracias a su tema No time to die, el cual musicaliza la nueva película de James Bond, Sin tiempo para morir, está en los ojos del mundo gracias a su carrera y también todo el mundo sabe que por ahora no tiene pareja.

Foto de Instagram

Según información en distintas publicaciones, Billie Eilish, cuyo nombre completo es Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, siempre ha tratado de mantener en total secreto su vida privada, pero sí ha tenido varias parejas sentimentales, como toda joven, sin embargo, la han marcado emocionalmente.

En varias entrevistas que le han hecho a Billie ha comentado que muchas de sus canciones las ha compuesto inspirada en experiencias personales y situaciones que ve a su alrededor, y aunque sus fans se siguen preguntando quiénes han sido esas personas que se las han inspirado, hata ahora la cantante no lo revela.

La vida personal de esta guapa y talentosa cantante es un misterio y jamás habla al respecto, pero un ejemplo de lo que le ha tocado vivir es su tema I wis you were gay (Desearía que fueras gay), y en su letra plasma sentimientos de un amor no correspondido y le dice a un cho que preferiría que fuera gay como una forma de explicarse por qué no la ama como ella a él.

Y en alguna ocasión también Billié contó que un exnovio no la trataba bien y a causa de ello cayó en una profunda depresión que tuvo que tratarse profesionalmente, porque no le fue muy bien que digamos.

Pero en otras ocasiones la cantante ha contado que acostumbra a usar ropa holgada para evitar comentarios de su cuerpo, ya que alguien más la hizo perder la confianza en su cuerpo y esos atuendos son como una arma que le da seguridad.

Billie Eilish por ahora y ante los ojos de todos no tiene a una pareja a su lado y todo su tiempo lo dedica a su carrera artística, así como a contados amigos, pero seguramente en un tiempo no lejano se dará otra oportunidad para el amor y hasta lo hará público.

Billie logró fama como artista cuando tenía 13 años de edad a raíz del sencillo Ocean Eyes, el cual se publicó en 2015 en SoundCloud y volvió a lanzarse con un vídeo musical en Youtube en 2016 cuando ella contaba con 14 años, lo que la convirtió en un fenómeno viral.

Actualmente es una de las artistas más seguidas en redes sociales y además de conseguir éxito en ellas y con su música, también lo hace en el mundo de la moda, puesto que se convierte en tendencia continuamente al mostrar diferentes atuendos que usa.

Gran parte de la atención de los medios en torno a Eilish se ha centrado en su estilo de moda, que consiste principalmente en ropa holgada y que no le queda bien, y en eso la han tratado de imitar muchos de sus seguidores de todas partes del mundo.