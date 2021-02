Billie Eilish y el precio que ha pagado al ser una estrella mundial a su joven edad

A sus 19 años de edad Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, mejor conocida como Billie Eilish, es una de las cantautoras más aclamadas del momento en la industria musical. Ha sido galardonada con varios premios como los Grammy, American Music Awards y otros más. Aunque la hermana del productor musical y compositor Finneas O'Connell goza de gran fama internacional, en una entrevista para la revista estadounidense Vanity Fair compartió el precio que ha pagado al tener dicha fama a su joven edad.

Como muchos jóvenes de su edad no puede ir tranquilamente con sus amigos a centro comercial o a una fiesta. Para la cantante de éxitos como "Bad guy", no es posible estar en un espacio público y hacer vida social

No se preocupen por mí, no voy a fiestas ni salgo demasiado por la calle, francamente, yo so 'yo' y no puedo hacerlo, en ningún lugar del mundo. ¡Pero está bien!

Billie Eilish mencionó que a diferencia de otros jóvenes, ella si tiene mucha fuerza de voluntad y en su etapa cuando simplemente era Billie, una sencilla chica de Los Ángeles, California, no era el tipo de persona que caían en los excesos derivados del alcohol o las drogas.

En la charla con Vanity Fair, la cantante señaló haberse percatado que quizá tenía ciertos sentimientos de superioridad con respecto al resto de sus amigos, "cuando salíamos por ahí, muchos de ellos fumaban, bebían y tomaban ciertas drogas, pero a mí no me interesaba demasiado debido a mi personalidad, tengo mucha fuerza de voluntad y siempre he sido muy 'alfa', por lo que ese tipo de respuesta me agradaba".

Billie Eilish es una cantautora entregada en cuerpo y alma a sus millones de fans; entre el precio que debe pagar por su fama, también se encuentra el no poder corresponder como quisiera a las muestras de amor de sus seguidores, ya que debe acatar las medidas de seguridad de parte de su equipo de seguridad.

"Definitivamente se necesitan límites y la gente de tu alrededor puede ayudarte en esos casos, pero reconozco que me cuesta apartar a gente que solo quiere mostrarme amor, incluso si estas muestras son un poco locas, por lo menos trato de no 'empujar' demasiado".

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell comenzó a obtener fama con tan solo 13 años de edad, tras dar a conocer el tema "Ocean eyes", canción que había publicó en 2015 en la plataforma SoundCloud y volvió a lanzarse con un vídeo musical en YouTube en 2016. Tras convertirse en un fenómeno viral, publicó en el 2017 su EP "Don't smile at me", producido por su hermano Finneas O'Connell.

El 29 de marzo de 2019 lanzó su galardonado y aclamado primer álbum de estudio "álbum de estudio "When we all fall asleep, where do we go?", merecedor del Grammy en el 2020 como "Mejor álbum". Dicha producción discográfica incluye el éxito internacional "Bad guy", tema que reconocido por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, como "Canción del año" y "Grabación del año". En esta misma ceremonia Billie Eilish obtuvo también el Grammy como "Mejor artista nuevo".