Billie Eilish y la historia que quizá no conocías sobre su canción "Everything i wanted"

Billie Eilish recibió cuatro nominaciones para los Premios Grammy 2021, galardones otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. En sus redes sociales la cantautora originaria de Los Ángeles, California expresó sus emociones al recibir la noticia de sus nominaciones. "Gracias a la Academia de la Grabación por reconocer 'Everything i wanted' y 'No time to die', muy agradecida". Asimismo publicó varios emojis llorando.

Estas son las cuatro nominaciones que Billie Eilish tiene para los Grammy 2021:

"Everything i wanted" - Grabación del año.

"Everything i wanted" - Canción del año.

"Everything i wanted" - Mejor actuación pop en solitario.

"No time to die" - Mejor canción escrita para medios audiovisuales.

"Everything i wanted (Todo lo que quería)", fue escrita por Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell, quien también la produjo. Se trata de una canción de pop alternativo y con influencias de la música house y electrónica, con un mínimo de piano y downtempo. Dicha canción con la que la cantautora de 18 años de edad fue nominada en las principales categorías de los Premios Grammy, esta inspirada en una pesadilla que Billie experimentó. La canción trata sobre la fuerte relación que tiene con su hermano Finneas y su protección contra el daño.

La canción fue lanzada el 13 de noviembre de 2019, sin embargo, los hermanos comenzaron a escribirla en septiembre de 2018. Todo comenzó como un sentimiento de depresión de Billie Eilish. La inspiración para "Everything i wanted" la tuvo tras un sueño en el que murió después de saltar del puente Golden Gate (ubicado en San Francisco, California) y a nadie le importaba. La intérprete de otros grandes éxitos como "Bad guy", contó durante el lanzamiento de este tema, que no podía dejar de pensar en sus pesadillas, que la hacían sentirse atrapada y distraída, mientras ella y su hermano intentaban convertir sus miedos en una nueva pista.

"Tuve un sueño, tenía todo lo que quería, no es lo que hubieras pensado y si te soy sincera, puede que haya sido una pesadilla. Para cualquiera al que pueda interesarle, pensé que podía volar, por eso salté del Golden Gate, nadie lloró, nadie se dio siquiera cuenta. Yo les vi ahí parados, por un momento hasta creí que podría importarles", canta Billie Eilish Pirate Baird O'Connell (su nombre completo) en este tema que recibió críticas principalmente positivas, elogiando la música y la letra. Cabe mencionar que "Everything i wanted" tuvo buen éxito comercial, alcanzando el número ocho en el Hot 100 de Billboard.

En una entrevista con The New York Times, Billie Eilish manifestó que "estaba en una situación mental realmente mala", mientras que Finneas O'Connell dijo que no quería ayudarla a escribir una canción desesperada sobre el suicidio porque él y sus padres, estaban preocupados por su bienestar, diciéndole que "no siempre puede resolver sus problemas en una canción".

Por su parte, Billie persuadió a su hermano y a sus padres diciéndoles que escribir "Everything i wanted" era "la forma en que puedo sentir esas cosas sin hacerme nada". Billie Eilish y Finneas O'Connell cambiaron el tema de la canción a uno de apoyo mutuo y unión en lugar de depresión y suicidio. Este dúo que conquistó la pasada entrega de los Premios Grammy, discutió cómo su relación y comprensión de lo que es la música, les ha hecho escribir música juntos. Asimismo este tema también hace referencia a los sentimientos de la intérprete sobre la fama, que a veces encuentra frustrante.

"Tuve un sueño, tenía todo lo que quería, pero cuando me despierto te veo a ti conmigo. Y tú dices: 'mientras yo esté aquí, nadie puede hacerte daño'. No quiero mentirte en esto, pero puedes aprender a hacerlo. Si pudiera cambiar la manera en la que te ves a ti misma, no te preguntarías por qué estás aquí, ellos no te merecen", dice Billie Eilish en otra parte de la canción "Everything i wanted".

En la pasada entrega de los Premios Grammy 2020, Billie Eilish hizo historia al ganar con 18 años de edad recién cumplidos, las cuatro categorías más importantes de estos premios: Mejor nuevo artista, Disco del año, Canción del año y Grabación del año.