Estados Unidos.- Como de costumbre la joven cantante Billie Eilish fue el centro de atención al mostrar su lado oscuro y tétrico con su disfraz de Halloween, el cual no reveló por completo, pero es seguro que fue estilo rockera y le dio un gran énfasis a sus ojos con una mirada de infarto por un increíble delineado que se hizo, sin saber que impondría tendencia a finales de este año 2020.

La estrella de música pop se dejó ver en una fotografía luciendo un maquillaje demasiado marcado, a lo contrario de lo que estamos acostumbrados a verla con la descripción: "Eat me" (Cómeme en español), dejando a todos con la boca abierta ante la petición, pero más por el estilo que utilizó para sus ojos.

Billie mostró un cambio radical antes de que finalizara el mes de octubre, se salió de lo convencional y dejó a todos encantados, pero a lo contrario de muchas otras estrellas, ella sí respetó la cuarentena y decidió quedarse en casa junto a su familia para disfrutar de una fiesta de disfraces.

El look consistió en un delineado grueso para la parte de arriba y la de abajo de sus enormes ojos azules, los cuales no maquilla con frecuencia, le dio un poco de color a su piel y brillo a sus labios con gloss lo que dejó a todos enamorados de ella y de su nuevo estilo, por lo que desean que siga maquillándose así con más frecuencia.

Billie Eilish y la tendencia que impuso con el delineado de sus ojos. Foto: Instagram

Entre sus historias de Instagram compartió algunas fotografías, en la primera fotografía luce como desubicada, haciendo gran énfasis en sus ojos debido al marcado delineado que lleva, incluso, está desenfocada, como dando la ilusión al sentimiento, mientras que en la segunda se ve posando feliz con un maquillaje que la hizo lucir diferente al lado de una calabaza tallada, una de las fuertes costumbres de la fecha.

En la tercera está colocando su celular desde abajo para grabar hasta su calzado, mientras vemos su rostro sin expresión alguna y mostrando un poco de lo que llevaba puesto y sin duda se trató de un atuendo de rockera en tonos muy oscuros y botas alocadas de cuero y con hebillas.

En su perfil de Instagram sólo compartió la primera fotografía que vimos entre sus historias y en la descripción sólo colocó un emoji con los ojos hacia arriba, como si estuviese fastidiado, momentos más tarde agregó "No I'm not showing you the costumbe" (No, no les estoy mostrando el disfraz), haciendo referencia a lo que vistió para 31 de octubre.

Sin duda dicha celebración fue hecha para que Billie Eilish, de 18 años, quien la disfruta al máximo y seguramente se siente de lo más cómoda, pues su estilo sin duda es muy spooky y escalofriante, cuando hablamos de su música, videos y promoción, como prueba de esto, la vemos en la portada de su exitoso disco "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" haciendo una macabra expresión hacia la cámara, con los ojos en blanco y el fondo negro.