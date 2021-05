Billy Porter, actor de Pose y American Horror Story, revela que vive con VIH desde hace 14 años

Billy Porter, famoso cantante y actor de teatro y televisión, reveló recientemente que desde hace catorce años ha vivido con el estatus de VIH Positivo.

Famoso por muchos proyectos, principalmente por la serie ‘Pose’ que toca a fondo la vida de la comunidad LGBT+ durante los inicios de la pandemia de VIH/Sida, Billy Porter confesó a The Hollywood Reporter que fue diagnosticado con el virus desde 2007, mismo año en que también se le diagnosticó diabetes tipo 2.

Considerando esta revelación como una “curación”, el actor habló de cómo ha sido su vida desde que descubrió que es positivo al virus.

“Soy de la generación que se supone que debe ser más consciente, y aún así pasó”, dijo a la revista. “Era 2007, el peor año de mi vida. Estuve al borde de la oscuridad durante aproximadamente una década, pero 2007 fue lo peor. En febrero, me diagnosticaron diabetes tipo 2. Y en junio, me diagnosticaron VIH positivo”.

Contó, sintió vergüenza en el momento en que se le detectó, especialmente al provenir de una familia religiosa: “Ser VIH positivo, de donde yo vengo, crecer en la iglesia pentecostal con una familia muy religiosa, es el castigo de Dios”.

Sin embargo, tuvo la fortuna de contar con el apoyo de su madre, quien externó su amor incondicional a su hijo:

“Ella dijo: '¿Has cargado esto durante 14 años? No vuelvas a hacer algo así nunca más. Soy tu madre, te amo pase lo que pase’”, reveló.

Billy Porter, quien asegura estar “más saludable que nunca” , comentó el cómo finalmente, después de 14 años de vivir con VIH, siente paz interior al revelar este dato que lo ha acompañado por casi una década y media.

“La verdad es la curación. Y espero que esto me libere para poder experimentar una alegría real pura, para que pueda experimentar la paz, la intimidad, para que pueda tener relaciones sexuales sin vergüenza. Esto es por mí”.

‘Pose’, serie que se encuentra en su tercera y última temporada y donde el actor hace el papel de Pray Tell, retrata la vida de la cultura ballroom de New York, dominada por la comunidad LGBT+ en las décadas de los 80 y 90, años en que la pandemia de VIH se encontraba en su apogeo.

Hoy en día, Billy Porter mencionó que se siente más feliz al revelarse como un sobreviviente del Virus de la Inmunodeficiencia Humana, especialmente al no enfrentarse solo a él, pues cuenta con la compañía de su esposo, Adam Smith, con quien se casó en 2017.

“Sobreviví para poder contar la historia. Por eso estoy aquí. Me casé, y ahora estoy tratando de tener una familia. Ahora no soy sólo yo. Es hora de crecer y seguir adelante, porque la vergüenza es destructiva y, si no se resuelve, puede destruir todo a su paso”.

