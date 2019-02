Billy Porter defiende sobre su vestido negro en los Premios Oscar

Billy Porter, conocido actor de la serie "Pose", habló por el vestido que usó en la gala de los Premios Oscar. La espectacular creación fue firmada por Christian Siriano (que se ha vuelto famoso por sus diseños glamorosos e inclusivos) y consistía en un vestido de escote palabra de honor, falda larga estilo princesa y hecho a base de terciopelo negro.

El actor Billy Porter llevaba una chaqueta de esmoquin que creaba la ilusión de un vestido hecho a base de un traje. En entrevista para la revista Vogue, contó que la propuesta nació de él mismo al sentir que necesitaba expresarse de algún modo en la gala de los Premios Oscar, así como lo hizo en Los Globos de Oro, luciendo un capa fucsia encima de su traje.

Al tomar la decisión que quería llevar un vestido esta vez, Billy Porter no dudo en contactar al diseñador Christian Siriano.

Si eres negro y además gay, siempre se te cuestiona tu masculinidad. Tuve que lidiar con muchas reacciones homófobas por cómo vestía.

"Mi objetivo es ser un acto político andante en cada aparición. Desafiar las expectativas. ¿Qué es la masculinidad? ¿Qué significa eso? Las mujeres se ponen pantalones todos los días, pero en el momento en que un hombre se pone un vestido, parece que se abran las aguas", agregó Billy Porter en su charla con Vogue.

Billy Porter causó furor en los Premios Oscar. Foto: AFP

Para el actor estadounidense Billy Porter, llevar estilismos andróginos, es expresar su estado 'queer' y su visión del mundo, uno que él sueña que sea más tolerante e inclusivo.

A Billy Porter no le hacen mella las críticas negativas por su vestido: “los comentarios no son problema mío. Lo que la gente piense de lo que yo hago no es problema mío. Yo ya viví eso”.