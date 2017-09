Billy Rovzard y el mensaje más amoroso a su amada Claudia

Claudia Álvarez y Billy Rovzar cumplen nueve meses de casados. A través de redes sociales, no pierden la oportunidad de demostrarse su amor, día a día.

Por siempre TU @billyrovzar ❤ Una publicación compartida por Claudia Álvarez (@claudiaalvarezo) el 19 de Ago de 2017 a la(s) 10:02 PDT

El empresario, particularmente, sorprende a su esposa con mensajes llenos de amor, y en ellos le expresa lo mucho que la quiere.

Foto: Instagram

Billy publicó una fotografía del viaje que hicieron recientemente a Nueva York y le expresa que quiere tenerla a su lado para siempre.

“Cada día te acabo de conocer y me gustas mucho, cada día te acabo de conocer y me pongo nervioso, cada día te acabo de conocer y no me puedo creer porque me escogiste a mí. Te amo mi hermosa @claudiaalvarezo #TodaLaVidaTodosLosDias.”

Cuando te escapas de todo y de todos con tu cómplice... Aquí brindando con una copa de Aminoácidos Repost: @billyrovzar #TodaLaVidaTodosLosDias Una publicación compartida por Claudia Álvarez (@claudiaalvarezo) el 22 de Jul de 2017 a la(s) 2:33 PDT

Claudia ha tenido unos meses llenos de trabajo, puesto que estuvo grabando la telenovela "En tierras salvajes", donde actúa con Cristián de la Fuente, Ninel Conde y Horacio Pancheri, entre otros.

Son de las parejas que cuando no están juntas, se extrañan mucho, y cuando se encuentran, lo hacen con mayor emoción.

"Encima de todo hombre suertudote hay una gran mujer." Esto hace varios años en nuestro cumpleaños en 6 de octubre. #tbt #ThrowBackThursday #MismoCumple #libra #soulmate Los #RovzAlvarez Una publicación compartida por Billy Rovzar (@billyrovzar) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 1:46 PDT

La actriz de 35 años está consciente de que para llegar a donde están hoy, tuvieron que superar varios retos y por eso, usando una imagen muy similar a la de Billy, la protagonista de otras historias como "Simplemente María" decidió escribir una reflexión para sus seguidores en Instagram que buscan el amor.

“En la vida al pasar por diferentes relaciones, su único propósito es enseñarte el arte de amar, pasando por momentos muy difíciles que causan confusiones haciendo que tomes, que tome o que tomen la decisión de ya no estar juntos...".

Álvarez se manifiesta enamorada de Rovzar.

“Todos tenemos a alguien que está preparándose para ser la mejor pareja que podemos soñar. ¡Yo ya te encontré @billyrovzar me haces la mujer más feliz del mundo! #TodaLaVidaTodosLosDias."

Los enamorados trabajan en cuidar la relación tan bonita que tienen y se preparan para ser papás en un futuro.

#tbt En otra vida también te encontré... Aquí la prueba ☝️�� @billyrovzar #YoEnSuperCursi #YQue #TodaLaVidaTodosLosDias #RovzAlvarez Una publicación compartida por Claudia Álvarez (@claudiaalvarezo) el 15 de Jun de 2017 a la(s) 12:13 PDT

Anhelan ser papás.

En una entrevista con distintos programas de televisión, la actriz comentó que sí quiere tener hijos y aunque no sabe cuándo, si sabe que será pronto.

“Lo que sí sé es que quiero dos hijos, así que pídanle mucho a Dios para que se nos haga.”

Un día inolvidable.

Claudia y Billy protagonizaron una boda de telenovela en noviembre de 2016.

La pareja se casó a la orilla de la playa, en la que confirmaron el amor que los une desde hace varios años. Teniendo como fondo el atardecer en la playa y dos majestuosos arcos de flores, la pareja unió sus vidas ante 400 invitados que atestiguaron su amor.

#tbt X mi me caso mil veces más pero contigo @billyrovzar #TodaLaVidaTodosLosDias #RovzAlvarez Foto @christiancardonap Una publicación compartida por Claudia Álvarez (@claudiaalvarezo) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 5:44 PDT

Se recuerda que los esposos celebraron su unión con un espectacular festejo. Como verdaderas estrella de Hollywood, hicieron su entrada triunfal a ritmo de “All you need is love” en medio de fuegos artificiales y ovaciones de los asistentes.

Claudia lució un vestido de transparencias y finos bordados diseñado por la mexicana Alexia Ulibarri.

La pareja se juró amor eterno en Punta de Mita, Nayarit.

Asisitieron varios famosos, entre ellos Ferdinando Valencia, Sofía Castro, José Ron, Inés Gómez Mont y Julio Camejo.