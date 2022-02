Bioserie de Garibaldi viene sin Pilar Montenegro; por esto ella renunció a seguir en el espectáculo

México. Algunos integrantes del grupo musical Garibaldi han hecho público que se prepara la bioserie de la agrupación musical que en los años noventa fue la sensación en México y otros países.

Patricia Manterola, Charly López, Sergio Mayer y Luisa Fernanda formaron parte de dicho proyecto musical y de alguna manera reaparecerán en la bioserie que se prepara, excepto Pilar Montenegro, otra de sus exintegrantes.

"No quiere saber absolutamente nada", dice Luisa Fernanda en entrevista con medios de comunicación en CDMX, reportan algunos portales de noticias.

" Pilar no va a estar, Pilar está retirada, Pilar no tiene intenciones de volver nunca más, no le interesa saber nada del medio del espectáculo, de la prensa, de los medios en general, no quiere saber absolutamente nada”, refiere Luisa Fernanda.

Pilar Montenegro. Foto de Instagram

Además, la misma Luisa Fernanda menciona que ni ella, ni sus compañeros de Garibaldi piensan insistirle a Montenegro, puesto que su decisión está tomada y no habrá nada que la haga cambiar de opinión.

Lo que sí contemplan para la bioserie, dice la misma cantante y conductora Luisa Fernanda, es que de alguna manera sí hablarán de su amigo Xavier Ortiz, quien murió en septiembre de 2020.

Garibald es una agrupación de pop mexicana fundada en 1986 en Ciudad de México, producción de Luis de Llano Macedo y Óscar Gómez e integrada originalmente por Pilar Montenegro, Patricia Manterola, Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos, Charly López, Xavier Ortiz, Sergio Mayer y Víctor Noriega.

Hacia finales de los años ochenta y en gran parte de los noventa Garibaldi tuvo gran éxito a nivel nacional e internacional, puesto que se presentó en distintos lugares de México, USA y otros países, y algunos de sus éxitos son Que te la pongo, Dame un beso, Banana y La ventanita.