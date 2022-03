Bioserie de Vicente Fernández SÍ se estrenará este lunes, asegura abogado de Televisa

México.- Gran escándalo se vive alrededor del estreno de la bioserie "El último Rey", basada en la vida de Vicente Fernández. A pesar del comunicado que lanzó Doña Cuquita Abarca al respecto, el proyecto sí se estaría estrenando este lunes 14 de marzo a través de Televisa.

Fue el abogado de Televisa, Javier Tejado, quien dio a conocer a través de una entrevista con Adela Micha que, pese a la controversia y la molestia de la familia Fernández Abarca, la bioserie se estrenará en Televisa, debido a que no hay impedimentos.

Según compartió Javier, la producción de Juan Osorio se estrenará este lunes en Televisa debido a que no existe ninguna orden oficial que lo impida, por lo menos no una en la que se les haya notificado oficialmente, por lo que no existen impedimentos para hacerlo.

De la misma manera, destacó que Televisa respeta y promueve la libertad de expresión, por lo que están en contra de censurar un contenido que todavía no se ha estrenado, además, es el público el que decide si quiere verla o no.

No nos parece justo que nos van a censurar sin conocer qué es lo que trae la serie, eso pasó en su momento con la Ley de Herodes, en la actualidad son otros tiempos y la censura no debe de imponerse", señaló el abogado Javier Tejado.

También explicó que quieren que la audiencia defina si está bien o mal, por lo que reiteró que no buscan que los abogados de la familia Fernández Abarca estén censurando contenidos bajo el argumento de que se trata de una marca registrada, pues de ser así, no habría contenidos basados en figuras públicas.

Leer más: ¿Colaboración en puerta? Lyn May sorprende al lado de Grupo Firme