Bioserie de la actriz Carmen Salinas podría producirla Eugenio Derbez

México. El actor y productor mexicano Eugenio Derbez podría producir bioserie de Carmen Salinas, lo comparte él en entrevista con medios de comunicación en CDMX.

Eugenio Derbez no descarta la posibilidad de poder llevar a la pantalla chica la vida de la actriz coahuilense Carmen Salinas, quien murió en diciembre pasado a los 82 años de edad.

A Eugenio Derbez lo unía desde años atrás una gran amistad co la señora Salinas, además un cariño que podía ser similar al de una madre y un hijo, lo manifestó él en su paso por la alfombra roja de la película El Valet de Star+.

Eugenio Derbez. Foto de Instagram

Y cuestionado sobre si le interesaría llevar a la pantalla la vida de Carmen Salinas, respondió afirmativamente muy emocionado: “No es mala idea, podría ser, pero tendría que ser una bioserie basada en la verdad y muy bien documentada, no al vapor."

Derbez dijo también que se siente feliz y orgulloso de que la última película que Carmen Salinas filmó fue a su lado y se titula The Valet, la cual acaba de estrenarse en una plataforma de streaming.

“Esta fue la última película de Carmelita Salinas y no saben qué trabajo tan hermoso, yo creo que cerró su carrera y su vida con broche de oro, no porque sea mí película, de verdad, la cuidé como no se pueden imaginar."

También te recomendamos leer:

Carmen Salinas Lozano era el nombre completo de Carmelita, llamada cariñosamente así por sus amigos, y era originaria d orreón, Coahuila,( 5 de octubre de 1939), y falleció a causa de una hemorragia cerebral, tras días de estar internada en una clínica de Ciudad de México.