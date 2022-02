"Bla bla bla", mamá de Christian Nodal da cachetada con guante blanco a Universal Music ante demanda

En medio de la polémica por la separación de Christian Nodal y Belinda, se dio a conocer que la compañía discográfica Universal Music, demandó a los papás del cantautor por presunto fraude genérico. Recientemente, se llevó a cabo la entrega de Premio Lo Nuestro 2022, donde el intérprete de "Adiós amor" ganó dos galardones: Artista del año Regional Mexicano y Colaboración del año ("Botella tras botella" con Gera MX).

En su cuenta de Instagram, Cristy Nodal publicó un video del momento cuando su hijo fue galardonado con el Premio Lo Nuestro al Artista del año Regional Mexicano, junto con un mensaje que muchas personas lo han interpretado como una clara indirecta a Universal Music, la anterior casa disquera de Christian Nodal.

"Felicidades hijo, que orgullo, después de dos años de lucha para que no apagaran tu voz y tu talento, aquí sigues en el ruedo. ¿Qué no podrías presentarte hoy? ¿Qué no podrías cantar tus propias canciones? Que nadie te respaldaría y que bla bla bla", escribió la señora Cristy Nodal.

¿Por qué Universal Music, supuestamente, demandó a los papás de Christian Nodal?

De acuerdo con información de varios medios de comunicación, una de las tres compañías discográficas más importantes del mundo, comenzó una batalla legal en contra de Cristy Nodal y Jaime González, por simular un contrato o contratos que buscan atribuir a su hijo, la titularidad de la obra propiedad de Universal Music, en otras palabras, los derechos de autor de varias de sus canciones y videos musicales.

En el programa "Ventaneando" se mencionó que en noviembre pasado, los ahora ex suegros de Belinda, entablaron una demanda en el juzgado 8vo. de Distrito para reclamar la titularidad de unos videoclips y varias canciones producidas por Universal Music: "Adiós amor", "Probablemente", "Te voy a olvidar", "Me dejé llevar", "No te contaron mal", "De los besos que te di", "Se me olvidó" y otras más.

La indirecta de la mamá de Christian Nodal a Universal Music.

Hace unos días, Christian Nodal firmó un contrato exclusivo con la disquera Sony Music México, expresando su emoción, pues al fin muchas canciones que tiene guardadas podrán salir a la luz pública.

"Gracias Dios, gracias Sony Music por todo el apoyo, gracias a todos sus fans que están siempre con él, tiempo al tiempo", externó Cristy Nodal en el mensaje antes mencionado, con el cual dio una cachetada con guante blanco a Universal Music, ante los problemas legales.

Al recibir el galardón como Artista del año Regional Mexicano, Christian Nodal dijo: "estos últimos cinco años que empecé con mi carrera, ha sido un cambio gigante para la industria, quiero agradecer a todos los artistas Regional Mexicano que están poniendo en alto nuestra bandera, quiero agradecer a la vida por tanto amor, cariño, por tantas lecciones".