Black Swan, diferente a todo lo que BTS ha hecho anteriormente

BTS está llevando a cabo su comeback a otro nivel; cuando el ARMY pensaba que Bangtan ya lo había hecho todo, cada vez sorprenden más y más. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se han convertido en la voz de todo una generación. Luego de haber dado a conocer "Interlude : Shadow" (a cargo de Yoongi) los Idols lanzan "Black Swan (cisne negro)", el primer sencillo de su nuevo álbum "Map of the Soul: 7".

BTS usa "Black Swan" para expresar sus sentimientos escalofriantes sobre cómo los artistas ven su oficio y cómo se sienten, cuando se pierde su amor por él. La letra expresa temor de no poder crear música que resuene con el mundo y perder la capacidad de expresarse; esta muerte artística es enorme en escala y una que cada artista, sin importar su campo, teme.

"El corazón ya no se acelera cuando suena la música, trata de detenerse, parece que el tiempo se ha detenido, esa sería mi primera muerte, la que siempre he temido. Si esto ya no puede resonar, si ya no hace vibrar a mi corazón, entonces así puede ser como muero en mi primera muerte pero, ¿y si ese momento es ahora? Ahora mismo...", canta BTS en una parte de su nueva canción.

El tema "Black Swan", la introspección de la banda en su relación con la música, es una continuación del tema de la exploración del propio ego del álbum "Map of the Soul: Persona", inspirado en las teorías del psiquiatra suizo Carl Jung. En análisis agrega: "la mezcla atmosférica e inquietante de instrumentos de luto y ritmos de trampa, explora la idea artística de cómo el desamor por el oficio de uno se asemeja a la muerte".

BTS combina la música y el arte

El lanzamiento de la nueva canción de Bangtan, vienen de la mano con un poderoso video artístico que cuenta con la participación especial de la compañía de danza moderna eslovena MN Dance. El video de arte empieza con la cita de la bailarina estadounidense Martha Graham:

Un bailarín muere dos veces, una vez cuando dejan de bailar, y esta primera muerte es la más dolorosa.

La interpretación de la compañía de danza moderna se lleva a cabo al interior de un centro comercial abandonado. Un grupo de siete bailarines entra en escena. Todos visten de negros; uno de ellos aparece sin camisa, toma la iniciativa y se convierte en el cisne negro mientras flexiona la espalda imitando las alas. Posteriormente la coreografía por parte de la compañía de danza moderna se vuelve más intensa y combativa, a medida que el bailarín principal intenta escapar de las garras de los demás.

El cisne negro es capaz de liberarse del alcance de los otros bailarines y de la jaula en la que lo pusieron, fortaleciéndose a medida que se recupera y puede luchar contra ellos; termina elevándose por encima de ellos y comienza a guiarlos.

"Black Swan" Art Film, está ligado al proyecto artístico "Connect BTS", proyecto que tiene como objetivo redefinir las relaciones entre el arte y la música, lo material y lo inmaterial, los artistas y sus audiencias, los artistas con otros artistas, la teoría y la práctica. "Puede describirse como una práctica curatorial colectiva de curadores de todo el mundo, que resonaron con la filosfía de BTS", de acuerdo con un comunicado de Big Hit.

El ARMY ha podido alimentar su alma con las dos versiones de "Black Swan". La pista que se usa en el video artístico presenta instrumentos de cuerda con la voz a capella de los chicos de BTS. La versión de estudio tiene piano y un ritmo de trampa rodante. En una publicación de Rolling Stone señalan que: "la primera versión tiene un mayor impacto porque no hemos escuchado a un BTS de esta manera antes, hay una intensidad cruda en sus voces al descubierto y cada vez que la música aumenta, al igual que el corazón".

En lo personal ame todo de la canción y del video, esto es más grande que una obra de arte, literal quede shock.

No esperaba menos de los chicos, este comeback va ser OMG ��



BTS rompe récords con "Black Swan"

A pocas horas del lanzamiento, los Idols se apoderaron del #1 en muchas listas coreanas en tiempo real. Bangtan llegó al primer lugar en Melon, Bugs, Soribada y FLO, mientras que en Genie ocupó el segundo puesto.

Asimismo con el estreno de "Black Swan", las canciones de los chicos a prueba de balas, ocupan gran parte del Top 10 en la lista en tiempo real de la plataforma musical más grande de Corea, Melon.

BTS cantará su nueva canción por primera vez en vivo, en "The Late Late Show with James Corden" el próximo martes 28 de enero. El álbum "Map of the Soul: 7" será lanzado a nivel mundial el 21 de febrero. Big Hit mencionó en un comunicado que la canción sirve a su vez como: