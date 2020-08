"Black is King" de Beyoncé, una oda a la historia negra y la tradición africana

Beyoncé lanzó su muy esperado álbum visual "Black is King", un proyecto estéticamente ambicioso e inspirado en la nueva versión de Disney de "El Rey León". La narrativa visual altamente estilizada lanzada en la plataforma de streaming Disney + dura una hora y 25 minutos y, similar a "El Rey León", cuenta la historia de un niño que navega en un mundo oneroso, encontrándose lejos de su familia.

El nuevo álbum visual de Beyoncé es una oda a la experiencia negra plagada de imágenes vibrantes que celebran la diáspora africana, una exploración estética de la historia negra, el poder y el éxito que también hace referencia al colonialismo, la disparidad económica y el racismo. Queen B había descrito "Black is King" como un "trabajo de amor", que ahora tiene un propósito mayor que su papel original como pieza complementaria de "The Lion King: The Gift" (banda sonora del live action "El Rey Leon"), dado el clima sociopolítico actual.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Impulsado por visuales exuberantes y la voz altísima de Beyoncé, "Black is King" pone gran énfasis en las nociones de familia y maternidad junto con más hilos filosóficos de origen y legado. "Con este álbum visual, quería presentar elementos de la historia negra y la tradición africana, con un toque moderno y un mensaje universal, y lo que realmente significa encontrar su propia identidad y construir un legado", comentó la cantante.

"Black is King" sigue las historias de las familias afroamericanas a lo largo del tiempo y cuenta "una historia sobre el viaje trascendente de un joven rey a través de la traición, el amor y la identidad propia", señaló Disney en un comunicado. Los seres queridos del joven rey ayudan a guiarlo a recuperar su hogar y su trono. El álbum visual de Beyoncé cuenta con apariciones especiales de Lupita Nyong'o, Kelly Rowland, Naomi Campbell, Pharrell y varias celebs más. Integrantes de su familia como su hija Blue Ivy y su mamá, Tina Knowles-Lawson, también estuvieron en la película. Disney agregó:

Este álbum visual de Beyoncé reimagina las lecciones de "The Lion King", para los jóvenes reyes y reinas en busca de sus propias coronas.

"Black is King" sigue el venerado álbum visual de 2016 de Beyoncé "Lemonade", que enfatizó la feminidad negra en el contexto de la herencia de la esclavitud y la cultura de la opresión de Estados Unidos. Desde ese trabajo ganador del Grammy, Queen B ha apreciado lo visual en la vanguardia de su arte y ya no tan centrada en dominar las listas de éxitos.

Pero Beyoncé también se ha enfrentado a críticas, especialmente desde fuera de los Estados Unidos, por desplegar lo que algunos llaman imágenes estereotipadas de la "tradición africana": pintura facial y plumas, por ejemplo. Asimismo muchos usuarios de redes sociales notaron que la plataforma Disney + no es accesible en las naciones africanas, y que si bien la cantante ha realizado algunos espectáculos en el continente, sus giras no han incluido fechas allí en años.

Cabe mencionar que antes del lanzamiento de "Black is King" en Disney +, Beyoncé llevó a cabo el estreno del video musical "Already" (en colaboración con Major Lazer y la cantante ghanesa Shatta Wale).

"Black is King" se grabó en Nueva York, Los Ángeles, Sudáfrica, África Occidental, Londres y Bélgica. Fue escrito y producito por Beyoncé, un álbum visual en el que estuvo trabajando en el 2019. "Lo he dado todo y ahora es tuyo, originalmente se filmó como una pieza complementaria de la banda sonora de "The Lion King: The Gift" y pretendía celebrar la amplitud y belleza de la ascendencia negra. Nunca podría haber imaginado que un año después, todo el arduo trabajo realizado en esta producción tendría un propósito mayor. Los acontecimientos de 2020 han hecho que la visión y el mensaje de la película sean aún más relevantes, ya que personas de todo el mundo se embarcan en un viaje histórico. Todos buscamos seguridad y luz. Muchos de nosotros queremos un cambio".

Creo que cuando la gente negra cuenta sus propias historias, puede cambiar el eje del mundo y contar nuestra historia real de un patrimonio y una riqueza de alma que nunca antes ha sido contada en los libros de historia.

"Pasé mucho tiempo explorando y absorbiendo las lecciones de generaciones pasadas y la rica historia de las diferentes costumbres africanas. Mientras trabajaba en esta película, hubo momentos en los que me sentí abrumada, como muchos otros en mi equipo creativo, pero fue importante crear una película que infundiera orgullo y conocimiento. Solo espero que al verla, te sientas inspirado para continuar construyendo un legado que impacta al mundo de una manera inconmensurable. Rezo para que todos vean la belleza y la resistencia de nuestra gente", resaltó Beyoncé.

También te puede interesar:

Mathew Knowles, padre de Beyoncé, sobreviviente de cáncer de mama

Beyoncé alza la voz por la raza negra ante pandemia de Coronavirus

Beyoncé rinde homenaje a su tío gay Johnny, quien murió de VIH