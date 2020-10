Blackpink lanza su primer full álbum, recordemos el pre debut de Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie

Una de las grandes agrupaciones del K-pop es Blackpink, una banda conformada por cuatro hermosas, carismáticas y talentosas chicas: Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie. El girl group por fin lanzó su primer full álbum (álbum de larga duración), tras haber lanzando anteriormente unos maxi sencillos, EPs y unos álbumes en vivo. Luego mucho esperar el Blink (nombre que recibe su fandom) ya está disfrutando el primer álbum completo de las Idols, que incluye sus éxitos "Ice Cream" con Selena Gómez, "How you like that", así como su nuevo sencillo "Lovesick Girls". Ante este esperado lanzamiento, recordemo el pre debut de las cantantes.

Blackpink tuvo su debut el 8 de agosto de 2016 con el lanzamiento de su primer maxi sencillo "Square One" que incluye "Whistle", su primera canción número uno en Corea del Sur. Asi mismo podemos encontrar "Boombayah", que se convirtió en su primer número uno en Billboard World Digital Songs y su vídeo musical fue el más visto entre el público coreano. Pero antes de que la agrupación fuera dada a conocer como tal, las cuatro integrantes tuvieron su pre debut unos meses antes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los inicios del girl group Blackpink

El 5 de junio de 2016 la agencia surcoreana YG Entertainment comenzó a revelar imágenes de su nuevo grupo de chicas, lo que de inmediato causó gran expectativa en el público. Cada semana se revelaba a una de las integrantes que formarían parte del girl group. La primera fue Jennie, quien colaboró anteriormente con artistas de su misma agencia. El 8 de junio se reveló a Lisa, la chica misteriosa que sorprendió a muchos con un vídeo de YouTube subido en el canal de la agencia.

El 15 de junio de ese año la foto de Jisoo fue revelada, quien ya era conocida en la industria debido a las revistas ilustradas para diversas marcas y apariciones en vídeos musicales, además de un breve papel en el drama coreano "The Producers". El 22 de junio Rosé se reveló como la cuarta integrante, quien previamente fue conocida por su participación en la canción "Without you" de G-Dragon en 2012. Sería a fines de junio de 2016 cuando la agencia YG Entertainment reveló al público imágenes con el grupo completo. Cabe mencionar que antes del pre debut de Blackpink, las cuatro Idols estuvieron por algunos años preparándose y practicando para su debut oficial.

Luego de haber visto la etapa pre debut de Blackpink, hablemos de su primer full álbum que lleva por nombre "The Album". YG Entertainment confirmó el álbum ha superado el millón de pedidos anticipados de stock. Este es el número más alto de pedidos anticipados de stock jamás registrado para un grupo de chicas de K-pop, lo que también convierte al girl group, en el primer grupo de chicas coreanas en superar el millón de pedidos anticipados de stock. El número de pedidos anticipados en stock es la cantidad de stock de álbumes que se produce antes del lanzamiento del álbum. Este número es la demanda estimada calculada en función de varios factores, incluida la cantidad de álbumes que los fans encargaron por adelantado.

Blackpink conquista al Blink con "Lovesick Girls"

Se espera que las ventas totales finales aumenten aún más ya que el full álbum de Blackpink se lanzará en forma física cuatro días después de su lanzamiento en forma digital. Con el lanzamiento de "The Album", Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie han causado gran sensación con su nuevo MV "Lovesick Girls", un video musical que muestra un lado más emocional del grupo que lo que mostraron en sus sencillos de prelanzamiento "How you like that" y "Ice Cream".

Jisoo y Jennie contribuyeron con la letra de "Lovesick Girls", la canción principal del primer full álbum de Blackpink, una canción esperanzadora sobre el dolor del amor con un mensaje inspirador, sobre cómo recuperarse y superar la angustia. Jennie también participó en la producción del tema.

El full álbum de Blackpink tiene en total ocho canciones, dos de las cuales son los sencillos de prelanzamiento "How you like that" y "Ice Cream" con Selena Gómez; también incluye un b-side con Cardi B, "Bet you wanna". En un reciente V LIVE las chicas hablaron de esta colaboración con la rapera estadounidense. Rosé la calificó de "muy refrescante" y Jennie describió como "divertida y feliz, una canción que te hace querer cantar".