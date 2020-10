Blake Jenner, actor de Glee, responde la denuncia de violencia de Melissa Benoist: "Asumo toda la responsabilidad"

Washington, EE.UU.- "Asumo toda la responsabilidad", así Blake Jenner, quien actuó en la exitosa serie estadounidense Glee, respondió el jueves 08 de octubre a las acusaciones de violencia domestica de su exesposa, la actriz, Melissa Benoist, y reveló que también fue víctima de abuso por parte de ella.

En el 2012 la pareja se enamoró en el set de la serie juvenil creada por Ryan Murphy, en 2015 se casaron, y en el 2016 Benoist presentó los papeles de divorcio alegando "diferencias irreconciliables".

En el 2019, Benoist denunció en un video de 14 minutos en Instagram que había sido víctima de violencia doméstica, sin dar nombre de su agresor, pero para los fanáticos no fue muy difícil vincular a Jenner. Sin embargo, no fue hasta ahora que se confirmaron esos rumores.

Jenner también recurrió a Instagram para hablar sobre su relación, en comunicado publicado el jueves, dice: "Durante los últimos once meses, he estado pensando en cómo abordar una situación personal que se hizo pública a fines de 2019. A lo largo de ese tiempo, reflexioné sobre un período de mi vida que anteriormente había mantenido en la oscuridad por vergüenza y miedo, pero sé que esto es algo que debe abordarse, no solo públicamente, sino también en privado con la persona directamente afectada. y conmigo mismo".

El actor habla de cuando se enamoró de su expareja, para luego decir que "Asumo toda la responsabilidad y responsabilidad por el daño que infligí durante mi relación con mi pareja anterior, emocional, mental y sí, físicamente".

También habla sobre los hechos violentos, dice que está arrepentido, "Dos años antes del final de nuestra relación, hubo un momento en que mi ex pareja y yo estábamos en una discusión que se intensificó, y en un momento de frustración, mientras yo estaba de pie en el pasillo y ella estaba en nuestra habitación, Lancé mi teléfono sin rumbo fijo y golpeó a mi ex pareja en su cara".

"Es un momento del que me arrepentiré por el resto de mi vida. Si pudiera hacer algo para recuperarlo, lo haría", escribió Jenner. "He pensado mucho sobre la posibilidad de hablar o no sobre el dolor que me infligió mi ex pareja durante el transcurso de esta relación; y he llegado a la conclusión de que sí, es importante para mí hacerlo".

Dijo que fue a terapia para poder superar esos momentos, y habló sobre que Benoist también lo agredió, "Sin eximirme de responsabilidad alguna, es importante entender que hubo abuso mental, emocional y físico infligido por ambos extremos. Me arañaron. Me abofetearon. Me dieron un puñetazo en la cara, lo que provocó que me llevaran al hospital para tratarme la nariz rota. Yo también he tenido que ocultar e inventar mentiras sobre muchas lesiones visibles que he sufrido a lo largo de la relación".

El actor, de 28 años, señaló que "Yo mismo estoy contigo como víctima, me arrepiento del abuso que infligí como agresor y prometo no volver a perder nunca lo que soy”.

"Sin embargo, la disculpa más importante se extiende, entonces y ahora, a mi expareja. Lo siento. Hay muchas cosas que desearía haber hecho de otra manera; y aunque desearía que no fuera por el dolor que sufrimos a lo largo de nuestra relación, nunca volveré a cometer los mismos errores".

Tras la publicación del comunicado los fanáticos de la serie volvieron a hacer tendencia en las redes sociales el tema que había denunciado Benoist en el 2019.

La actriz Melissa Benoist, 32 años, se casó en el 2019 con su coprotagonista en la serie Supergirl, Chris Wood, y en septiembre de este año informó que había dado a luz a su primer hijo Huxley Robert Wood.