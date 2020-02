Blanca Guerra confiesa por qué abandonó el foro de Cuéntamelo ya!

Blanca Guerra, cuyo debut como actriz lo tuvo en la película La loca de los milagros (1975), fue invitada al programa de televisión Cuéntamelo Ya!, el pasado miércoles, sin embargo abandonó el foro sorpresivamente.

Blanca Guerra estaría en una entrevista en el citado programa, pero Cynthia Urías, una de las conductoras, dijo al público televidente que desconocía el motivo por el cual la primera actriz se fue sin dar explicación alguna.

Y este día, en entrevista con el programa Todo para la Mujer, es la misma señora Guerra quien habla del por qué se fue del programa citado repentinamente.

Guerra explicó explicó que fue invitada para promocionar la obra de teatro A Puerta cerrada, donde participa, y pidió que la sacaran al aire en el primer bloque porque tenía otro compromiso, y la producción aceptó.

Una vez que comenzó Cuéntamelo Ya!, no le cumplieron a la señora Blanca y no se llevó a cabo la entrevista, como ella lo solicitó con anterioridad.

Y no me pelaron, por lo que no permito que nadie me falte al respeto, me deben cumplir las cosas… yo no permito que me falten al respeto ni que me utilicen”.