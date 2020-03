Blanca Martínez “La Chicuela” revela que fue abusada a los 12 años

La popular conductora Blanca Martínez, conocida mayormente como "La Chicuela", en entrevista con la revista Tv Notas hizo una fuerte revelación que dejó atónitos a sus seguidores; fue violada a la corta edad de 12 años por un empleado de su padre.

La reportera de espectáculos detalló que su padre, el fallecido empresario Héctor Martínez Vacca, era dueño de un bar en su natal Monterrey, Nuevo León y uno de sus empleados fue quien la violó y dejó marcada de por vida.

Dicha historia no se la había contado a ninguna persona, pero todo cambió cuando se lo dijo a la fallecida cantante Jenni Rivera, quien fue su amiga incondicional en el pasado, y ahora abrió su corazón para narrar uno de los momentos más difíciles de su vida.

Tuve que ir a terapia, nada más se lo dije a mi mamá y mucho tiempo después. A mi papá no porque fue un empleado de él y pues lo hubiera matado, yo soy hija única. Mi papá nunca supo, se murió muy joven y nunca supo de mi violación. Yo creo que mi papá lo hubiera matado, por eso no le dije, porque no quería ver a mi papá tras las rejas", confesó.