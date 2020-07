"Blanco" de Ricardo Arjona inspira la creación de un enorme grafiti en la Ciudad de México

El nuevo álbum de Ricardo Arjona, "Blanco", inspiró a un artista urbano a crear un fabuloso grafiti en la Ciudad de México. "Blanco y Negro" reúne todas las gamas de expresión artística del cantautor guatemalteco. La primera parte de esta producción, "Blanco" se lanzó en mayo pasado y "Negro" estará disponible en 2021.

"Díganme qué hay que hacer para no hacerlo", es la frase que abandera el nuevo disco de Ricardo Arjona, "Blanco" y que inspiró al artista urbano Édgar Cuautle a crear un enorme grafiti en un muro emblemático de la Ciudad de México. Las 14 canciones que conforman el álbum fueron lo que inspiró la creación de esta expresión artística que mide 7 x 10 metros y en la cual se pueden leer fragmentos de la letra de temas como: "Hongos", "La Mamá de Moisés", "El Invisible" o "No es el Momento", entre otros.

El grafiti inspirado en el nuevo trabajo de estudio de Ricardo Arjona, estará exhibido durante todo julio en Casa Picnic, en la colonia San Miguel Chapultepec de la Ciudad de México. Al respecto el artista urbano comentó: "el graffiti es de las expresiones artísticas transgresoras por excelencia, es pintar de forma creativa y libre textos e imágenes, su esencia es cambiar y evolucionar al igual que la esencia de Ricardo".

Ricardo Arjona comparte nueva música con sus fans. Foto: Instagram @ricardoarjona

Cabe mencionar el mural inspirado en "Blanco" del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, tiene la característica de ser interactivo ya que a través de Instagram los fans podrán poner en el graffiti digital un mensaje para Arjona, aquí los pasos:

Etiqueta a @ricardoarjona con tu arte, pensamiento o reflexión en el grafiti digital en la cuenta de Instagram @grafitiarjona, súbelo utilizando el #GrafitiArjona.

Ve cómo se plasma en la pared @grafitiarjona cuando recibas una notificación de etiquetado y compártelo en las redes sociales.

"Blanco" es el primero de dos discos que integran el proyecto "Blanco y Negro", la salida del segundo será en el 2021. Los dos álbumes se grabaron en los emblemáticos estudios londinenses de Abbey Road, con músicos en vivo como se hacía en los años 60 apelando a la música orgánica, al pulso y el corazón de los que tocaron en este proyecto que convierte a esta propuesta en algo diferente en el mercado actualmente.

Cuando se le pide a Ricardo Arjona hablar sobre Blanco y negro, su nuevo álbum, él simplemente responde: “mejor escuchémoslo, los discos no se hablan, se escuchan”. Este 2020, el cantautor y productor guatemalteco más emblemático de las últimas décadas demostrará que solo Arjona supera a Arjona, recreándose, evolucionando y volviendo a su raíz de una manera sorprendente que quedará marcada en la historia, y no solo de la música.

¿Sorprenderá Ricardo Arjona a su público con su nuevo álbum "Blanco y Negro"? En una entrevista exclusiva que Sony Music México compartió con El Debate, el cantautor respondió a esta interrogante de la siguente manera: "sabes qué creo, después de analizar el trayecto de esta entrevista, estoy sonando inmensamente arrogante pero ya no hay manera de volver (risas). En realidad, es el lujo de poder decir exactamente lo que siento. Pero de tu pregunta te voy a contestar con la pregunta que me hizo el guitarrista inglés de este proyecto; justo cuando finalizamos el último tema se sentó al lado mío y me dijo en su inglés británico, '¿Qué mierda vas a hacer con este disco en el lugar de donde vienes? ¿Dónde carajo van a sonar?'".

Ricardo Arjona agregó: "yo solo tuve una respuesta, 'en mi casa y para mí es suficiente'. Este proyecto me impactó y me sorprendió a mí y eso es lo más importante. Pecaría de mentiroso si te digo que no me gustaría que sorprenda a otros, por supuesto que me gustaría, si tengo claro que los que nos dedicamos a esto en su mayoría estamos corrigiendo problemas serios de personalidad, buscando quizás en otros la aceptación que nosotros mismos no nos damos".

