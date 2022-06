Blue Ivy, la hija de Beyoncé y Jay Z, a los 10 años es idéntica a su madre

Muchos no lo saben, pero a su corta edad, Blue Ivy ya es ganadora de un premio Grammy gracias a que trabajó musicalmente con su madre, convirtiéndose así en la persona más joven galardonada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

En dichas imágenes, la niña aparece luciendo un hermoso cabello rizado y coquetas gigantes , homenajeando a un look de su madre que utilizó en 2002 , es decir, hace 20 años, de inmediato, las comparaciones no se hicieron esperar y usuarios de Internet tomaron una fotografía antigua de Beyoncé para demostrar que parece que volvió a nacer en su hija.

Blue Ivy tiene un gran gusto para la moda y ya es toda una experta en música, resultado del talento de sus progenitores. Las recientes fotografías demostraron que la menor es idéntica a su madre , pues utilizó un look muy a su estilo.

La niña de apenas 10 años de edad causó sensación en las redes sociales tras aparecer al lado de su padre durante un partido de la NBA en Los Ángeles, dejando a todos con la boca abierta, pues, sin dudas, ha heredado toda la belleza de su madre, aunque no sólo eso, también su talento para la música.

Gilberto Coronel Periodista Web

